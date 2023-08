Situation au Gabon: Royal Air Maroc suspend ses vols vers Libreville

Un avion de RAM.. The Boeing Company

La fermeture de l’espace aérien du Gabon a conduit à la suspension des vols de Royal Air Maroc (RAM) en direction et en provenance de la capitale, Libreville. Selon un avis du transporteur national, deux principales mesures ont été mises en place pour assister les voyageurs affectés par ces annulations.

D’abord, un seul changement gratuit de date de vol vers ou depuis Libreville est permis, sous réserve de disponibilité. Ce changement est valable pour une nouvelle date de voyage qui doit être programmée dans les 15 jours suivant la réouverture de l’espace aérien gabonais.

RAM offre également la possibilité de réorienter les vols vers une autre destination de son réseau en Afrique. Cependant, il est à noter que si des différences de taxes aéroportuaires surgissent à cause du changement de destination, elles devront être prises en charge par le passager.

Les passagers ayant fourni des coordonnées de contact valides lors de leur réservation vont recevoir des notifications par e-mail et SMS confirmant l’annulation de leur vol. RAM invite, par ailleurs, les passagers concernés à consulter le statut de leur vol et à vérifier et mettre à jour leurs contacts.

Il est également conseillé aux passagers de ne pas se rendre aux aéroports, mais plutôt de prendre contact avec leur point de vente initial ou le centre d’appels de RAM pour bénéficier des dispositions mises en place.

Pour rappel, des militaires ont annoncé ce mercredi mettre «fin au régime en place» au Gabon, où les résultats officiels de la présidentielle de samedi dernier venaient tout juste de consacrer la victoire du président Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans. Une situation qui intervient en plein couvre-feu et alors que l’internet est coupé dans tout le pays, deux mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer, selon lui, à la diffusion «de fausses nouvelles» et à d’éventuelles «violences».