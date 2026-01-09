Immense caricaturiste, Tarik Bouidar, alias Rik et Carlos, n’est plus

Son talent de dessinateur de presse n’avait d’égal que sa discrétion et bonhomie. Un des plus grands caricaturistes au Maroc, Tarik Bouidar, est décédé dans la nuit du jeudi à vendredi 9 janvier dans une clinique privée à Casablanca où il était hospitalisé des suites d’une maladie chronique. Il avait 50 ans.

Né le 16 juillet 1975 à Casablanca et lauréat de l’École supérieure de communication et de publicité Com Sup, il officiait tant chez notre confrère L’Économiste, sous le pseudo Rik, que chez Le360, sous l’appellation Carlos. Ses dessins quotidiens étaient un véritable rendez-vous, tant au sein de la rédaction qu’auprès de nos lecteurs.

Le dessin de Carlos.

Tarik Bouidar s’éteint en laissant derrière lui un vide immense dans le paysage du dessin satirique marocain. Doté d’un sens de l’humour à la fois hilarant et incisif, il avait cette capacité rare de faire sourire tout en faisant réfléchir. Son trait piquant, immédiatement reconnaissable, était une manière singulière de raconter l’actualité, de la détourner et d’en révéler les aspérités avec finesse et, souvent, irrévérence.

Le défunt appartenait à cette espèce très rare de caricaturistes marocains qui offraient une lecture profondément personnelle du monde qui les entoure. Avec un style affirmé et un message cohérent, sa plume a couvert autrement un peu plus de deux décennies d’actualité marocaine, avec intelligence, audace et humanité.

Le défunt sera inhumé ce vendredi au cimetière Sidi Massoud à Casablanca après la prière de la mi-journée. Il va manquer.