Il neige dans le Rif, la province d’Al Hoceima se drape de blanc

Une agréable surprise dans la matinée de ce mardi 24 janvier pour les habitants de plusieurs localités relevant de la province d’Al Hoceima. Après quatre ans de sécheresse, pluie et neige sont de retour dans cette partie du Rif, à la commune d’Issaguen comme autour du mont Tidghine et les localités de Azila, Tizdchen, Takerkourt et Tighissa.

Selon des témoignages recueillis sur place par Le360, les premiers flocons de cette saison ont commencé à tomber à 6h30, alors que vers 8h, le thermomètre affichait -2°C.

Lire aussi : Ifrane: la neige est de retour à la station de Michlifen, les visiteurs aussi

«Cela nous manquait depuis plus de trois ans quand on avait pour un mètre de neige dans la région», affirme un habitant d’Issaguen.

Samedi dernier, la Direction générale de la météorologie (DGM) avait annoncé des températures minimales de -6/0°C et maximales de 4/10°C dans le Rif.