Société

Idarati fait peau neuve et mise sur l’IA pour rapprocher l’administration des usagers

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration vient de lancer une nouvelle version du portail national Idarati. L’objectif affiché est de passer d’un simple portail d’information administrative à une interface davantage centrée sur les besoins des citoyens et des entreprises, avec une place croissante accordée aux services en ligne, aux données et à l’intelligence artificielle.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 15h22

La nouvelle version d’Idarati entend faciliter l’accès aux services publics en ligne, avec une navigation conçue pour permettre aux usagers d’effectuer leurs démarches «anywhere, anytime, any device», selon les termes du ministère.

Au cœur de cette refonte figure Idarati e-Services, présenté comme un point d’accès unifié aux services numériques proposés par les administrations et les établissements publics. Le portail donne actuellement accès à 874 services en ligne et recense 2.533 actes administratifs.

Le ministère indique que le référentiel fait l’objet d’un travail continu de consolidation, de fiabilisation et de mise à jour, en coordination avec les administrations et les différents acteurs institutionnels concernés. L’enjeu est notamment de garantir que les informations disponibles sur les démarches et les services soient actualisées et pertinentes.

L’une des évolutions mises en avant consiste à ne plus présenter les services administratifs comme une succession de démarches isolées, mais à les organiser progressivement autour de «parcours citoyens», liés notamment aux différents événements de la vie et aux besoins des usagers.

Le portail propose également une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de donner leur avis sur les services publics en ligne. Les retours doivent servir à identifier les difficultés rencontrées et à alimenter une démarche d’amélioration des services.

L’accessibilité numérique constitue un autre volet de la refonte. La navigation, la recherche et l’organisation des contenus ont été revues afin de faciliter l’utilisation du portail, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap.

Lire aussi : Digitalisation: «Le portail Idarati permet l’accès à 600 services administratifs», selon la ministre de la Transition numérique

Autre nouveauté annoncée: l’intégration d’une Marketplace de solutions d’intelligence artificielle. Celle-ci doit proposer des outils destinés aux citoyens, aux entreprises et aux administrations, notamment pour faciliter l’orientation des usagers, le traitement de l’information administrative et l’accompagnement des agents publics.

Le ministère inscrit cette évolution dans une trajectoire plus large vers une administration dite proactive, capable à terme de mieux exploiter les données pour identifier certains besoins des usagers et les orienter vers les services correspondants.

Cette ambition doit toutefois encore se traduire concrètement dans les usages. Le communiqué parle ainsi d’une intégration progressive de la donnée et de l’IA dans les services publics.

La nouvelle version constitue également une étape vers une prochaine génération de services baptisée Idarati X.0. Celle-ci devrait s’appuyer sur plusieurs briques de la transformation numérique de l’administration: portefeuille numérique national, identité numérique, interopérabilité et principe du «once-only», qui vise à éviter à l’usager de fournir plusieurs fois les mêmes informations à différentes administrations.

À terme, le ministère envisage des démarches davantage personnalisées et proactives. L’administration pourrait ainsi, dans un cadre présenté comme sécurisé et respectueux des droits des usagers, signaler une échéance, informer un citoyen de l’existence d’un droit ou l’orienter automatiquement vers le service approprié.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 15h22
#Maroc#Transformation digitale#Administration publique

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