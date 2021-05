© Copyright : Mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. Célibataire et âgé d’une trentaine d’années, un fqih a été interpellé en flagrant délit de tentative de viol sur mineur, à Guercif. Les détails d’une affaire sordide.

D'un côté, l'homme est un fqih qui psalmodie le Coran lors d’événements organisés à Guercif et ses environs. De l'autre, il s'agit d'un pédophile qui a enlevé un enfant âgé de 11 ans et l’a emmené dans un endroit désert, loin du centre-ville, en vue de le violer. C’est en tout cas ce que révèle Al Massae dans sa livraison du 4 mai. D’après le quotidien, le mis en cause a été interpellé pour kidnapping et tentative de viol sur mineur.

La tentative de viol commise par le fqih a été révélée au grand jour grâce à un habitant de la ville. Celui-ci a découvert, inopinément, que le mis en cause s’apprêtait à commettre un crime sur un enfant et a alors averti les autorités compétentes qui se sont immédiatement rendues sur les lieux, où elles ont interpellé le fqih.

Selon les sources d’Al Massae, l’enquête préliminaire indique que le mis en cause, célibataire et âgé d’une trentaine d’années, a usé de malice pour entraîner l'enfant dans un endroit isolé de la ville, où il a été pris en flagrant délit.

Suite à son interpellation, le fqih a été remis à la police judiciaire qui poursuit son enquête sous les ordres du procureur du Roi. Le mis en cause n’a pas trouvé d’autres alternatives que d’avouer son crime devant les enquêteurs. Il a ensuite été déféré devant le parquet compétent près la Cour d’appel d’Oujda, qui a décidé de le poursuivre en état d’arrestation pour kidnapping avec violence et tentative de viol sur mineur. Le juge d’instruction poursuit son enquête avant d’entamer les audiences du procès.