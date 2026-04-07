Fraude dans le transport sanitaire en France: des millions détournés vers l’immobilier au Maroc

Une enquête judiciaire française a révélé un réseau ayant détourné jusqu’à neuf millions d’euros de l’Assurance maladie via de fausses factures, dont une partie aurait été investie dans l’immobilier au Maroc dans un possible mécanisme de blanchiment d’argent.. DR

Des investissements français au Maroc se sont retrouvés au cœur d’une enquête judiciaire majeure en France, après la mise au jour d’un vaste réseau de fraude dans le secteur du transport sanitaire. «Les autorités françaises soupçonnent ledit réseau d’avoir détourné des millions d’euros pour les investir dans des biens immobiliers et ce dans une opération de blanchiments des fonds issus d’escroqueries ayant visé l’Assurance maladie française», écrit le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 8 avril.

Cette affaire représente l’une des plus importantes fraudes organisées du secteur de la santé de ces dernières années. L’enquête, conduite par le Bureau central de lutte contre le travail illégal, a permis d’auditionner neuf personnes, parmi lesquelles des médecins, des spécialistes en rééducation médicale et des chauffeurs de taxi. Ensemble, ils formaient un réseau aux rôles parfaitement structurés, qui émettait des ordonnances et des factures falsifiées pour des transports sanitaires jamais réalisés, afin d’obtenir des indemnisations substantielles de l’État.

Les enquêteurs français estiment que le montant détourné se situe entre quatre et neuf millions d’euros sur une période très courte, inférieure à un an. «La fraude reposait sur l’enregistrement de centaines de milliers de kilomètres virtuels, basés sur des dossiers de patients réels, dont les données ont été exploitées pour donner une apparence légale aux opérations, avant que les chauffeurs de taxi ne réclament des compensations pour des trajets qui n’avaient en réalité jamais eu lieu», explique Assabah.

Ce qui confère à l’affaire une dimension internationale, ce sont les importants transferts financiers effectués à l’étranger, notamment vers le Maroc et le Sénégal. Les soupçons portent sur l’acquisition de biens immobiliers dans plusieurs villes marocaines. «Les autorités judiciaires françaises travaillent en coordination avec des canaux de coopération internationale pour suivre ces biens, déterminer leur nature et leur valeur, dans le cadre de procédures pouvant conduire à leur gel ou à leur restitution», souligne Assabah.

Les premières investigations révèlent qu’une partie des fonds a été transférée sur des comptes bancaires avant d’être réinvestie dans l’achat d’appartements et de terrains, profitant de la vitalité du marché immobilier marocain et de son attractivité pour les investissements étrangers. Les experts considèrent que ces placements suspects représentent une étape stratégique du blanchiment d’argent, permettant de réinjecter des liquidités détournées dans des projets immobiliers pour leur conférer une légitimité apparente.

Malgré le succès des autorités françaises dans la saisie d’environ 800 000 euros sur le territoire national, l’enquête se concentre désormais sur ce que certaines sources qualifient de «trésors cachés à l’étranger». Il s’agit d’actifs que le cerveau présumé du réseau, un homme de 43 ans actuellement en détention, aurait supervisés pour les sécuriser hors de France en prévision de toute action judiciaire.