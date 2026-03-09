Fraude à l’assurance: démantèlement d’un vaste réseau de surfacturation et de complicité

Un échange d’informations entre plusieurs compagnies d’assurance a récemment permis de démanteler un réseau sophistiqué de fraude documentaire de demandes d’indemnisation. Selon des sources informées, ce réseau mafieux était composé de deux experts en évaluation de dommages, complices de propriétaires de garages, de mécaniciens et d’électriciens automobiles.

L’élément déclencheur de l’enquête fut la réception récurrente, par un assureur, de dossiers de sinistres émanant systématiquement des mêmes ateliers de réparation, relaie Assabah de ce mardi 10 mars. Intrigué par ce fait, le responsable de ce service a décidé de croiser ses données avec celles d’autres compagnies. Cette initiative a révélé l’existence de nombreux dossiers similaires, comportant tous des factures provenant des garages qui avaient été précédemment identifiés.

L’accumulation des preuves a conduit les enquêteurs à suspecter l’implication d’un réseau structuré, potentiellement dirigé par deux experts automobiles. Les investigations ont confirmé leurs soupçons: les garages procédaient à une surfacturation systématique des réparations, des montants gonflés ensuite validés et certifiés par les deux experts, complices dans cette vaste arnaque. Les dossiers falsifiés qu’ils avaient montés étaient ensuite remis à la compagnie d’assurance pour leur permettre d’obtenir un reversement d’indemnités indues.

Les compagnies lésées dans cette vaste arnaque initient, en ce moment même, un audit approfondi des dossiers validés par ces experts, afin de quantifier l’ampleur des préjudices, et de revoir les montants indûment remboursés. Selon de premières estimations relayées par Assabah, l’ampleur de la fraude correspond à une somme colossale: le réseau aurait indûment perçu des indemnités pour plusieurs dizaines de dossiers, représentant un total d’environ 1,5 million de dirhams. Les recherches se poursuivent activement pour identifier d’éventuels complices, et évaluer l’ensemble des pertes financières infligées à cette branche d’activité.

Un haut responsable d’une compagnie d’assurance a tenu à remettre ces pratiques dans leur contexte, et a indiqué que les dossiers liés à des accidents fictifs ou frauduleux représenteraient environ 10% du volume total des demandes d’indemnisation. Par ailleurs, selon le quotidien, la réglementation a été bafouée à plusieurs reprises, selon les premiers éléments de l’enquête en cours: certains experts, disposant de bureaux dans plusieurs villes, délèguent systématiquement des missions d’expertise à leurs collaborateurs, contrevenant à des dispositions légales qui imposent une intervention personnelle de l’expert. «Pourtant, cette pratique expose ces professionnels à des poursuites judiciaires», souligne Assabah.

Devant la gravité des faits, plusieurs bureaux d’expertise ont pris des mesures conservatoires en suspendant certains de leurs collaborateurs, dans le cadre d’enquêtes internes afin d’établir l’ensemble des faits sur des dossiers suspects. Enfin, les sources proches du dossier n’excluent pas la possibilité que les employés de certaines compagnies d’assurances aient été de mèche avec ce réseau.