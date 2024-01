Fortes rafales de vent et chutes de neige: le ministère de l’Équipement appelle les automobilistes à la prudence

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence, à partir de la nuitée d’aujourd’hui, jeudi 4 janvier, et jusqu’à demain, vendredi 5 janvier. Cet appel fait suite au bulletin d’alerte météo émis par la Direction générale de la météorologie (DGM), prévoyant des fortes rafales de vent et des chutes de neige sur plusieurs provinces du Maroc.

Plusieurs préfectures et provinces sont concernées par cette alerte. Dans le détail, les fortes rafales de vent sont prévues au niveau des provinces de Taourirt, Berkane, Nador, Guercif, Figuig, Jerada, Driouch, Sefrou, Boulemane, Taza, Kenitra, Ouarzazate, Midelt et Tinghir.

En revanche, les chutes de neige sont attendues au niveau des sommets dépassant 1.700 mètres dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza et Midelt et de fortes pluies dans les provinces de Larache, Tanger-Assilah, Ouazzane, Tetouan, Sidi Kacem et Kénitra.

Pour plus d’informations, les usagers des routes sont invités à contacter le centre de permanence de la Direction générale des routes au numéro 05 37 71 17 17 ou le centre d’appel des autoroutes du Maroc au numéro 50 50.