Formation des pilotes: le Maroc se dote de trois nouveaux avions-écoles Diamond

L'un des avions Diamond acquis par les FRA.

Trois nouveaux avions de formation Diamond DA40NG et DA42-VI rejoignent la flotte d’entraînement des Forces royales air. Ils sont utilisés pour la formation des pilotes de Royal Air Maroc, selon le forum Far Maroc sur Facebook.

La flotte des FRA comprend 15 Diamond DA40NG Diamond Star ainsi que 8 Diamond DA42-VI Twin Star. L’accident du «CN-PLO» numéro de série «42.N469» survenu le 21 novembre 2024 réduit toutefois le nombre d’appareils en service à 7 unités, rappelle le forum Far Maroc.

Le Diamond DA40NG Diamond Star est un monomoteur léger qui s’est imposé comme l’un des meilleurs avions-écoles de sa catégorie. Sa cellule en matériaux composites lui confère une grande robustesse et une finesse aérodynamique appréciée des instructeurs comme des élèves.

Le Diamond DA42-VI Twin Star occupe une place différente dans le parcours de formation puisqu’il marque la transition vers le pilotage multimoteur. Sa structure composite légère, son design affiné et ses deux moteurs Austro Engine lui permettent d’offrir un comportement proche de celui d’avions plus lourds, tout en conservant une grande tolérance pour l’apprentissage.

Son cockpit entièrement numérique reproduit un environnement professionnel et invite les cadets à gérer des procédures plus complexes, de la synchronisation moteur aux approches en conditions dégradées.