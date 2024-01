Fès: Visite guidée à Dar Mekouar, là où le Manifeste de l’indépendance a été rédigé

Le 11 janvier 1944, les membres du Mouvement national se sont réunis dans la maison de feu Ahmed Mekouar, située à proximité de la place Batha à Fès. C’est dans ces lieux que le Manifeste de l’indépendance a été rédigé.

Interrogée par Le360, Najia Mekouar, fille d’Ahmed Mekouar, explique qu’Abdelwahab El Fassi avait été chargé de rédiger le document avec l’aide de certains membres du Mouvement national. Ensuite, son père a transporté le document et l’a distribué au reste des membres du mouvement dans plusieurs villes du Maroc.

La commémoration de cet événement historique marquant et profondément ancré dans la mémoire de tous les Marocains se veut également une véritable opportunité de raffermir, une fois de plus, la culture d’appartenance et de dévouement à la Nation chez les jeunes générations.

C’est aussi l’occasion de rendre un vif hommage aux hommes et femmes du mouvement de la résistance nationale et de la libération qui ont daigné, sans tergiversation, à faire pièce aux visées fourbes du colonisateur et qui ont fait don de soi afin de libérer le pays du joug du colonialisme et préserver la liberté et la dignité nationale.