Marrakech et Fès parmi les plus belles destinations à visiter en 2024, selon la plateforme TripAdvisor

Le Maroc reste une destination de choix pour les touristes internationaux. C’est ce que confirme Tripadvisor dans son Traveler’s Choice Destinations 2024, qui analyse chaque année les avis soumis sur sa plateforme au cours des 12 derniers mois par ses centaines de millions d’utilisateurs.

D’après la plus populaire plateforme de conseils de voyage dans le monde, Marrakech et Fès figurent parmi les meilleures destinations pour l’année 2024. Marrakech occupe le 8ème rang sur les vingt-cinq destinations les plus plébiscitées, devançant des villes comme Istanbul (12ème), Barcelone (14ème), Madrid (20ème) ou encore New York (25ème).

Lire aussi : Le Maroc, une des meilleures destinations à visiter en 2024, selon CNN

Tripadvisor décrit la ville ocre comme «un lieu magique, regorgeant de marchés, de jardins, de palais et de mosquées.» Un endroit où l’on peut «explorer les cours intimes et les ruelles sinueuses de la médina historique», trouver «la paix intérieure au serein Jardin Majorelle» ou admirer «la beauté de l’une des mosquées historiques de la ville». Au niveau mondial, Dubaï conserve la première place pour la troisième année consécutive, devant Bali (Indonésie) et Londres (Angleterre).

Fès maintient aussi son attractivité auprès des touristes en se classant 4ème parmi les meilleures destinations culturelles en 2024, derrière La Havane (Cuba), Cuzco (Pérou) et Agra (Inde). «La plus ancienne université du monde n’est pas Oxford ou la Sorbonne, c’est l’Université d’Al-Karaouine, et vous la trouverez à Fès el-Bali. Cette ville fortifiée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous transportera à l’époque médiévale. Visitez les anciens quartiers labyrinthiques de la médina de Fès et ses quatre imposantes portes, avec leurs carreaux marocains distinctifs», souligne la plateforme.