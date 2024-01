Le Maroc, une des meilleures destinations à visiter en 2024, selon CNN

«Favori des voyageurs de longue date grâce à son paysage diversifié et à son architecture spectaculaire, le Maroc a rebondi avec détermination après un tremblement de terre dévastateur en septembre dernier», affirme la chaine de télévision américaine CNN qui a mis l’accent sur le choix des destinations selon des critères très précis, tels l’aisance de voyage, le respect de l’écotourisme et la découverte de destinations peu fréquentées.

Sous le titre «Où se rendre en 2024: les meilleurs endroits à visiter», CNN souligne que les visiteurs ont «tendance à converger vers des villes populaires telles que Marrakech, Rabat et Fès, le pays ne manque certainement pas d’endroits moins fréquentés, mais sans doute tout aussi séduisants».

Parmi les endroits recommandés figurent les villes de Tétouan et Meknès, qui font partie des neuf sites du pays inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, indique encore la même source dans la section réservée au Maroc et illustrée d’une photo de la médina de la Colombe blanche. Pour CNN, le Maroc est un «leader mondial» en matière de tourisme durable, à la faveur de plusieurs initiatives visant à stimuler la production d’énergie renouvelable. Le pays abrite également un certain nombre d’hôtels écologiques importants.

Au niveau mondial, le média américain relève l’essor de l’activité touristique avec un bond d’environ 90% par rapport à des niveaux d’avant la pandémie en 2023, ce qui a donné lieu à un pic de fréquentation dans les destinations les plus populaires.

Selon CNN, il est temps de s’intéresser à des endroits qui sont encore largement méconnus, ou séduisants pendant l’intersaison, ou fréquemment négligés par rapport aux grandes villes. La chaine de télévision recommande aussi de mettre le cap sur des endroits qui facilitent le déplacement des touristes et veillent à la promotion du tourisme durable.