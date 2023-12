Marrakech dans le top 10 des destinations à visiter en 2024, selon Airbnb

Et un nouveau plébiscite, un de plus, pour Marrakech. La ville ocre figure dans le top 10 des destinations à visiter en 2024, selon la plateforme d’hébergement Airbnb. La cité des Almoravides se positionne à la sixième place de cette liste, devançant de grandes villes touristiques comme Salvador de Bahia (Brésil) classée septième, Paris (France, 8ème), Melbourne (Australie, 11ème), Tokyo (Japon, 15ème) ou encore Rio de Janeiro (Brésil, 16ème). Les cinq premières places du classement sont respectivement occupées par Indianapolis (États-Unis), Varsovie (Pologne), Osaka (Japon), Kyoto (Japon) et Buenos Aires (Argentine).

Rappelons que Marrakech figurait en tête des réservations des clients de la compagnie aérienne française Transavia pour les vacances de fin d’année, débutées à la mi-septembre. La cité marocaine devance respectivement Tunis et trois villes européennes, en l’occurrence Porto (Portugal), Séville (Espagne) et Lisbonne (Portugal). La ville ocre devrait donc attirer davantage de touristes internationaux durant l’année 2024, après cette belle promotion de cette plateforme internationale.

Dans sa note de conjoncture du mois de novembre dernier, la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances, avait révélé que 12,3 millions de touristes avaient visité le Royaume à fin octobre, soit une hausse de 39% par rapport aux 8,8 millions d’arrivées enregistrées en octobre 2022. Marrakech avait connu la plus importante augmentation (68%), suivie d’Agadir (35%), Casablanca (40%), Tanger (26%), Fès (46%) et Rabat (35%).