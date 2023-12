Fêtes de fin d’année: Marrakech, la destination la plus prisée des touristes

Marrakech est l’une des destinations les plus prisées des touristes, pour célébrer les fêtes de fin d’année. Des vacances au cours desquelles de nombreux touristes posent un pied dans la ville ocre pour «profiter de son soleil, de son patrimoine, de sa générosité, mais aussi des diverses activités organisées à cette occasion», écrit Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 26 décembre 2023.

Mais Marrakech n’attire pas uniquement les touristes venus d’autres pays, mais aussi les Marocains, nombre d’entre eux y consacrant déjà plusieurs de leurs week-ends ou de leurs temps de vacances.

Le taux d’occupation des hôtels se trouve ainsi toujours au sommet, et les riads, les maisons d’hôte et autres petits appartements à louer sur une courte durée sont toujours au complet.

Il va donc de soi que Marrakech est la ville la plus touristique du Royaume. Pour preuve, son classement, ces dix dernières années, où elle figure parmi les dix meilleures destinations touristiques mondiales.

Une réputation que la ville ocre doit à plusieurs atouts, dont son patrimoine artistique et culturel, qui comprend plusieurs monuments historiques, indique Al Ahdath Al Maghribia.

Sa réputation, poursuit le quotidien, Marrakech «la doit aussi à l’expérience qu’elle a accumulée dans la gestion et la promotion touristiques».

«La ville a également bénéficié de plusieurs programmes de réhabilitation de monuments historiques et de réaménagement de certains quartiers et places publiques», explique Al Ahdath Al Maghribia, qui ajoute que «le tourisme d’affaires profite à la ville ocre depuis la construction du Palais des Congrès en 1989».

Selon la feuille de route définie par le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’Économie sociale et solidaire (ESS) pour le déploiement d’une stratégie pour le tourisme sur la période 2023-2026, le Royaume vise à attirer plus de 17,5 millions de touristes, et de générer plus de 120 milliards de dirhams en devises étrangères, par la création de 80.000 emplois directs et de 120.000 emplois indirects.

Présentée par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’ESS, cette stratégie quadri-annuelle se donne aussi pour ambition de replacer le tourisme comme étant un secteur-clé de l’économie nationale.