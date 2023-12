Marrakech: «M’otion» ou quand M Avenue dédie un espace exclusif aux créateurs marocains

Cette initiative novatrice s’érige en un phare illuminant la richesse et la diversité des créateurs marocains, insufflant ainsi une dynamique nouvelle au paysage luxueux du Maroc. Cette galerie poétique et créative se positionne comme un lieu d’exposition et de célébration, mettant en lumière l’artisanat raffiné, les chefs-d’œuvre et les joyaux authentiques de l’art marocain.

Un sanctuaire de l’excellence créative et artistique «made in Morocco»

En offrant une scène prestigieuse aux grands noms du luxe «made in Morocco», M’otion s’engage résolument à renforcer la renommée des créateurs marocains et à contribuer à l’évolution florissante du secteur du luxe au sein du pays. Parmi les douze étoiles étincelantes de cette exposition haute en couleurs, prennent place des créateurs d’exception, véritables architectes de l’élégance marocaine, tels que Yassine Morabite, Leila Hadioui, Mina Binebine, Zakaria Bendriouich, Zyne ou encore Khalid Naitzehou.

M’otion où l’art de susciter l’émotion

Chaque créateur et designer exposé à M’otion a été mis en scène par Amir Rouani, dans une vitrine unique, parée d’une couleur spécifiquement choisie pour s’harmoniser avec l’univers artistique de chacun. Une explosion chromatique captivante destinée à magnifier les créations et à éveiller les émotions des passants.

Chaque teinte a été sélectionnée pour dialoguer avec l’esthétique et la perspective créative propre à chaque artiste, offrant ainsi une expérience sensorielle d’une rare intensité. Ces mises en scène colorées, représentent une alchimie visuelle exquise, une symphonie harmonieuse entre les couleurs et l’essence même des créations exposées.

Une invitation à l’émerveillement

M’otion constitue une vitrine unique révélant et mettant en valeur avec éclat l’extraordinaire savoir-faire des designers et créateurs marocains. Une galerie éblouissante, dans cette destination déjà prisée, où l’art, la culture et le luxe fusionnent pour offrir une expérience immersive, inspirante, une invitation à l’émerveillement pour les visiteurs de Marrakech et d’ailleurs.