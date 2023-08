Marrakech: un portrait géant du Roi à M Avenue pour célébrer la Fête de la jeunesse

Ce lundi 21 août, le peuple marocain célèbre le soixantième anniversaire du roi Mohammed VI. À cette occasion, M Avenue à Marrakech, et depuis samedi 19 août à 18 heures, a invité ses visiteurs à témoigner tout leur amour, respect et fierté à l’égard du Souverain. Sur un mur immense, juste à côté du portrait en graffiti réalisé par Samir Toumi, à l’effigie du Roi, des vœux écrits à la main sont apposés, chargés d’énergie positive et de sentiments sincères.

Les collaborateurs et passants de la M Avenue, entre Marrakchis, touristes, Marocains résidents aux Pays-Bas, en France, au Koweït, ou encore en Ukraine, ont eu l’opportunité d’écrire des messages de félicitations pour le roi Mohammed VI, créant ainsi un symbole d’unité et de gratitude.

«Aujourd’hui, M Avenue et sa grande famille, avec ses cadres, ses collaborateurs et ses clients, célèbrent cette occasion fêtée par tout le Maroc. Nous sommes ravis de partager ce moment avec tous nos clients du monde entier», déclare Nabil Slitine, fondateur et PDG de M Avenue dans un échange avec Le360.

Ils étaient nombreux à témoigner de leur gratitude et de leur fierté à l’égard du roi Mohammed VI. «Nous souhaitons à notre cher roi un joyeux anniversaire et une longue vie. Nous l’aimons beaucoup et nous sommes fiers de lui», affirme à son tour Amira, une jeune Marocaine du monde.

«Je suis venu célébrer la Fête de la jeunesse. Nous avons de la chance d’avoir un grand roi dans le monde arabe et musulman. Nous sommes heureux d’apprécier tous les progrès et développements dans notre pays. Inchallah, le Maroc sera le pays de l’avenir», déclare Mohamed Hanine, marocain résident en France originaire de Guelmim.