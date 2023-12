Aérien: plus de 70.000 passagers attendus cette dernière semaine de décembre à Marrakech

L'aéroport Marrakech Ménara concentre la plus grande partie des arrivées de touristes étrangers par voie aérienne au Maroc.

Alors que 2023 touche à sa fin, l’aéroport international Marrakech-Ménara se prépare à accueillir une vague de voyageurs d’une ampleur inédite. Du 25 au 31 décembre, ce sont en effet pas moins de 589 vols qui sont programmés dans l’aérogare de la ville, correspondant à l’arrivée de plus de 70.000 passagers, selon un document de l’Office national des aéroports (ONDA). Rien que pour la journée du samedi 30 décembre, 104 vols sont prévus, signe de l’attrait des touristes étrangers pour Marrakech en ces vacances de fin d’année.

Nombre de vols programmés sur l’aéroport Marrakech-Ménara du 25 au 31 décembre 2023 (Source: ONDA)

Jour de la semaine Nombre de vols programmés Lundi 25 décembre 48 Mardi 26 décembre 77 Mercredi 27 décembre 88 Jeudi 28 décembre 86 Vendredi 29 décembre 99 Samedi 30 décembre 104 Dimanche 31 décembre 87

Le trafic aérien à Marrakech-Ménara a connu une croissance remarquable au cours des dernières années. En 2019, l’aéroport a enregistré plus de 6 millions de passagers, comparé aux 3,8 millions comptabilisés en 2016. Cette augmentation a rendu indispensable la construction d’un nouveau terminal, d’une superficie de 57.000 m2, capable d’accueillir jusqu’à 9 millions de passagers par an.

Lire aussi : Tourisme: le Maroc pulvérise tous les compteurs

En 2023, la reprise post-pandémie est manifeste. Les onze premiers mois de l’année ont vu le nombre de vols augmenter de manière sensible, passant à 43.320 vols contre 41.325 vols en 2019, soit une récupération de 105%. Le nombre de passagers a également augmenté, atteignant les 5.676.570 en 2023, soit une hausse de 5.354.057 par rapport aux chiffres de 2019. Cette tendance à la hausse s’explique en partie par la popularité de Marrakech en tant que destination touristique, selon Zoubir Bouhoute, expert consultant en tourisme. Les taux de réservation dépassent désormais les niveaux d’avant la pandémie, témoignant de l’attrait renouvelé pour cette destination.

Une destination touristique de premier choix

Le climat ensoleillé de Marrakech, ainsi que sa vaste capacité d’hébergement et ses nombreuses connexions aériennes et terrestres, incitent les touristes nationaux et internationaux à réserver pour les fêtes de fin d’année. Marrakech-Safi se positionne ainsi comme une destination touristique de premier choix, confirmant son statut de champion touristique national, explique cet expert consultant en tourisme.

La région de Marrakech-Safi joue un rôle central dans l’activité touristique du Maroc, avec près de 35% de la capacité totale d’hébergement du pays et près de 40% des nuitées totales enregistrées dans les établissements d’hébergement classés du royaume. Des hôtels de luxe aux riads traditionnels en passant par les gîtes ruraux, la région de Marrakech-Safi offre une gamme d’options d’hébergement répondant aux besoins de tous les voyageurs.