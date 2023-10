Fès: souffrant de troubles mentaux, un individu attaque deux touristes italiens à l’arme blanche

Deux touristes italiens ont été victimes ce jeudi 19 octobre d’une agression à l’arme blanche à Fès. L’assaillant, un homme souffrant de troubles mentaux les a attaqués, sans raison apparente, alors qu’ils se promenaient hors des circuits touristiques habituels. Selon les informations préliminaires recueillies jusqu’à présent, l’incident s’est déroulé près de Bab Ftouh, et l’agression n’a causé que de légères blessures au bras et à la main des victimes.

L’assaillant a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre, et les premières investigations ont révélé qu’il suivait un traitement médical pour troubles psychiatriques depuis 2013, sa dernière hospitalisation remontant au 19 septembre dernier.

L’arme blanche utilisée lors de cette agression a été saisie et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les circonstances précises de cette affaire et déterminer le degré de responsabilité du mis en cause.