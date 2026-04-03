Fausses amendes routières: la DGSSI alerte sur une campagne de SMS frauduleux

La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) a émis une alerte concernant une campagne de messages frauduleux en cours de diffusion au Maroc. Des citoyens reçoivent des SMS rédigés en arabe, expédiés depuis des numéros étrangers aux indicatifs +44 ou +63, se présentant comme émanant du ministère de la Justice et signalant une infraction routière impayée.

Évoquant «une urgence (paiement immédiat pour éviter des pénalités) afin de pousser les victimes à agir rapidement», ces messages contiennent «un lien qui semble renvoyer vers un site officiel, ressemblant à celui du portail des amendes: amendes.justice.gov.ma».

Cependant, ce lien redirige vers un site frauduleux sur lequel il est demandé à l’utilisateur de saisir ses informations personnelles (nom, numéro de CIN, numéro de téléphone), ses coordonnées bancaires (numéro de carte, date d’expiration, code CVV) ainsi que le code de confirmation transmis par sa banque (OTP). Ces données peuvent ensuite être exploitées pour effectuer des opérations non autorisées, précise la DGSSI.

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La DGSSI souligne que les autorités officielles ne recourent pas à des numéros étrangers pour communiquer avec les citoyens et que l’ensemble des sites officiels de l’État marocain sont hébergés sous le domaine: .gov.ma.

C’est pourquoi l’instance recommande de vérifier toute infraction routière uniquement auprès des canaux officiels (le portail amendes.justice.gov.ma ou l’application Infractions Routières) et de ne transmettre aucune donnée bancaire sur un site dont l’origine n’est pas certifiée.