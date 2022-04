© Copyright : Khalil Essalak / Le360

Parmi les voix incontournables de la première chaîne de télévision nationale, figure celle de Mohamed Belouchi. Un timbre chaud, reconnaissable entre mille. Il revient, pour Le360, sur les souvenirs de son enfance, et dévoile, par la même occasion, la face cachée de son métier.

Le célèbre Monsieur Météo de la première chaîne de télévision nationale, Mohamed Belouchi, est le premier invité de l’émission «Face cachée», sur Le360. Quand il faisait beau, il l’annonçait. Quand il y avait une vague de chaleur anormale, c’était lui aussi qui le faisait savoir. Aucun phénomène météorologique ne lui échappait. Sa voix a rythmé l’enfance de bien des Marocains.

Celui qui a fait la pluie et le beau temps sur la première chaîne de télévision nationale, pendant 34 ans, est parti savourer sa retraite loin des turbulences (ou presque). Mais, il demeure toujours présent pour répondre aux questions des journalistes sur les caprices du ciel. Il est constamment présent pour tirer les phénomènes météorologiques au clair.

Ce natif d’Oujda a passé son enfance à Derb El Arabi, un quartier où habitaient Marocains et Algériens et où les fêtes nationales des deux pays se célébraient avec faste et splendeur et où les évènements chagrinants consternaient tout le monde.

Monsieur Météo revient, par ailleurs, sur son parcours académique et professionnel. Il avait tout d’abord intégré la Faculté de médecine, mais a préféré, par la suite, changer de cursus pour se retrouver finalement... sur le petit écran.