Étudiants en médecine: le médiateur du royaume reprend ses bons offices

Le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, va essayer de dénouer la crise des étudiants en médecine qui sont en grève depuis sept mois. Des sources de la Commission nationale des étudiants en médecine indiquent que la médiation de Benalilou sera lancée après une réunion avec le ministère de l’Enseignement supérieur Abdellatif Miraoui, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 16 septembre.

Auparavant, les étudiants grévistes ont remis au médiateur un dossier complet comportant les points de divergences, tout en lui présentant de nouvelles propositions pour régler ce dossier.

Les mêmes sources indiquent que les étudiants sont optimistes quant à l’initiative du médiateur et espèrent que sa rencontre avec Miraoui sera ponctuée de solutions qui mettront fin à cette crise, sachant que les conséquences d’une année blanche seraient catastrophiques pour toutes les parties.

Cette médiation intervient au moment où les étudiants continuent de boycotter les examens de rattrapage du premier semestre. Et les facultés refusent de leur fournir des certificats d’inscription pour bénéficier des cités universitaires, tandis que le ministère persiste à leur donner des zéros comme notes.

De son côté, le centre marocain pour la citoyenneté (CMC) a émis une proposition consistant à instaurer un service national de santé de deux ans, tout en intégrant la septième année d’études médicales comme première année de ce service.

Le Centre estime que cette proposition contribuera à maintenir la qualité de formation et la satisfaction des besoins du secteur de la santé à travers l’acquisition par les futurs médecins d’expérience matérielle et leur indemnisation financière selon le régime de la fonction. Cette proposition contribuera par ailleurs à résoudre le point de divergence entre les étudiants et le gouvernement, en ce qui concerne la réduction de la durée de formation de 7 à 6 ans.