Grève des étudiants en médecine: l’Institution du médiateur du Royaume, nouveau facilitateur pour désamorcer la crise

Le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, jouera les bons offices entre les étudiants grévistes et leur tutelle pour désamorcer la crise qui secoue les facultés de médecine et de pharmacie depuis plus de huit mois. C’est ce qu’a indiqué la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et en pharmacie (CNEMEP) dans une note transmise à ses membres, consultée par Le360.

Cette décision a été actée lors d’une réunion de trois heures qui s’est tenue le jeudi 5 septembre entre les représentants des branches de médecine et de pharmacie et l’institution. Une rencontre au cours de laquelle les différents points du dossier revendicatif ont été présentés en détail, indique la CNEMEP, précisant que «les malentendus diffusés au sujet des revendications ont été corrigés. Le contexte ayant conduit au boycott, ainsi que les raisons ayant contribué à l’aggravation de la situation et à l’exacerbation de la crise ont également été abordés».

D’après la commission, il a été proposé que le médiateur du Royaume effectue «une médiation sérieuse et officielle, respectant toutes les conditions et normes d’une médiation impartiale, sans aucune violation méthodologique, en tant que partie neutre entre les parties concernées, tout en respectant le principe de justice et d’équité, loin de tout agenda politique et impliquant les représentants des étudiants à tous les stades.» Elle se dit également ouverte à un «dialogue sérieux» avec la tutelle et espère «mettre fin au dialogue le plus tôt possible».

Cette réunion s’est déroulée après le boycott, par les étudiants grévistes, de la session de rattrapage des examens du premier semestre qui a démarré le 5 septembre dans les facultés de médecine et de pharmacie du Royaume.