Escroquerie immobilière: arrestation d’un septuagénaire qui a arnaqué plus de 500 victimes

Les services de la Brigade de police judiciaire d’Agadir ont enfin réussi à mettre la main sur l’élément central d’un vaste réseau, ayant escroqué un grand nombre de clients dans un projet immobilier à Tiznit, constitué de 560 logements économiques, et intermédiaires. Il s’agit d’un homme âgé de plus de 70 ans.

Dans son édition du mercredi 26 février, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les services de sécurité sont parvenus à l’arrêter, c’était lundi dernier, le 17 février 2025.

Il est accusé de s’être emparé de centaines de millions de dirhams, à travers une société immobilière créée pour la réalisation d’un projet résidentiel.

Il devra ainsi répondre d’accusations d’escroquerie, de fraude et de détournement de fonds, après avoir attiré ses victimes en leur faisant miroiter la création d’une société immobilière, chargée de construire un projet résidentiel sur un terrain familial privé, situé sur la route reliant Tiznit à Tafraout.

Dans les détails, le journal précise que de hauts fonctionnaires, ainsi que des personnes faisant partie des catégories sociales vulnérables et à revenus modestes, cherchant à acquérir des logements sociaux subventionnés par l’État, figurent parmi les victimes du septuagénaire.

Ce dernier avait lancé ce projet avec ses frères, avant de commencer à percevoir des paiements de la part de personnes à la recherche d’un «toit», à un prix raisonnable, et dans des conditions attractives, sans pour autant leur livrer, au final, les logements promis.

Toujours selon Al Ahdath Al Maghribia, le fait marquant dans cette affaire est que le mis en cause avait bénéficié d’un soutien de l’État, via le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, lors du mandat du précédent gouvernement.

Ce soutien a finalement été suspendu à la suite de plusieurs irrégularités dans son projet.

Selon le quotidien, l’accusé noyait ses victimes sous un flot de promesses, les incitant à verser des acomptes successifs sur le compte bancaire de sa société, tout en encaissant directement d’autres paiements, en espèces ceux-là, dans son bureau de vente.

L’enquête révèle que des centaines de citoyens se sont précipités pour investir dans ce projet, espérant voir leurs logements sortir de terre dans les meilleurs délais.

Cependant, après un certain temps, ils ont découvert avec stupeur la disparition du septuagénaire, dont l’apparente respectabilité les avait trompés.

Plusieurs d’entre eux ont alors décidé de saisir la justice, afin d’engager une procédure de judiciaire sur le projet.

Le suspect, qui avait disparu depuis plusieurs années, a donc finalement été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours, afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire, et d’identifier les infractions précises qui lui sont reprochées.

En attendant, Al Ahdath Al Maghribia rapporte un communiqué publié par les autorités, sur cette affaire, expliquant que cette arrestation s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) pour lutter contre les pratiques d’escroquerie touchant les adhérents des coopératives immobilières, ainsi que pour réprimer les infractions et abus présumés commis par les responsables de ces structures civiles.

Ce phénomène, précise le quotidien, s’est aggravé au fil du temps, au point que les tribunaux de la région de Souss-Massa sont désormais saturés de dossiers liés à des affaires similaires.