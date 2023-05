Enseignement primaire: 99% des communes rurales couvertes

La généralisation de l’enseignement au Maroc va bon train. La demande ayant augmenté en une année, l’offre en établissements scolaires ainsi que les ressources humaines se sont vu renforcer. En termes de performance, les indicateurs, sont pour la majorité, au vert, selon le bilan du département de l’Education et du préscolaire au titre de l’année 2022-2023, publié jeudi 4 mai.

L’effectif total des scolarisés (public et privé, tous cycles confondus), y compris ceux du préscolaire, pour l’année scolaire 2022-2023, est de 8.863.234 élèves, soit une augmentation de 1,5% par rapport à l’année scolaire 2021-2022. Les filles représentent 48,7% de ce nombre.

Dans le milieu rural, un total de 3.527.462 élèves ont été inscrits, soit une augmentation de 2,1% par rapport à l’année scolaire précédente. Les filles représentent 48% de ce total.

Augmentation générale des effectifs

Par cycles d’enseignement, la même tendance haussière est constatée aussi bien au préscolaire qu’au primaire, au secondaire et au secondaire qualifiant. Le nombre total des scolarisés dans l’enseignement préscolaire au niveau national est passé de 915.491 en 2021-2022 à 931.393 en 2022-2023, dont 49,5% de filles, soit une augmentation de 1,7% en glissement annuel.

Lire aussi : Le gouvernement étudie le retour du calendrier régional des vacances scolaires

Quant au nombre total d’élèves de l’enseignement public et privé dans les trois cycles d’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023, il atteint 7.931.841, soit une augmentation de 1,4% par rapport à l’année scolaire précédente. Les filles représentent 48,7% de ce nombre.

Multiplier les établissements pour accompagner la demande croissante

Parrallèlement à la demande, le nombre des établissements scolaires a aussi augmenté. Au cours de l’année 2022-2023, l’on en compte 11.909, dont 6.595 en milieu rural.

Par cycles, ces établissements sont répartis comme suit: 8.280 au primaire, 2.185 au secondaire collégial et 1.444 au secondaire qualifiant, soit une augmentation de 2,1% par rapport à l’année 2021-2022.

Lire aussi : Laâyoune: coup d’envoi de la 9e édition du Forum du Sud pour l’orientation scolaire et professionnelle

Quant aux écoles communautaires, leur nombre est passé de 226 en 2021-2022 à 271 en 2022-2023, en augmentation de 19,9%. En ce qui concerne les écoles satellites, qui se distinguent principalement par leur présence dans le milieu rural et leur proximité de la population, leur nombre est passé de 13.157 en 2021-2022 à 13.112 en 2022-2023, soit une baisse de 0,3%. A noter qu’un total de 993.616 élèves poursuivent leur scolarité dans ces unités scolaires.

99% des communes rurales couvertes

Le taux de couverture des communes rurales par l’enseignement primaire a atteint 99%, alors que ce pourcentage atteint 76,2% pour le secondaire collégial et 39,5% pour le secondaire qualifiant au titre de l’année scolaire 2022-2023.

Le nombre d’internats dans les trois cycles d’enseignement est passé de 1.028 en 2021-2022 à 1.060 en 2022-2023, soit une augmentation de 3,1%. En milieu rural, leur nombre est passé de 678 en 2021-2022 à 705 cette année.

Renforcement du capital humain

Au cours de l’année scolaire 2022-2023, le nombre total d’enseignants a atteint 269.015, soit une augmentation de 2,7% par rapport à l’année 2021-2022, sachant qu’un nombre important de départs à la retraite a été enregistré.

Lire aussi : Réforme de l’éducation nationale: Aziz Akhannouch préside une réunion de suivi

En ce qui concerne l’encadrement pédagogique des élèves, le ratio élèves-enseignant au cycle primaire a légèrement baissé au cours de l’année scolaire 2022-2023 à 26,7 élèves par enseignant contre 27,4 élèves par enseignant en 2021-2022. Ce ratio a également baissé au secondaire collégial, en passant de 28,3 à 28,2 élèves par enseignant, tandis qu’au secondaire qualifiant, il est passé de 18 à 17,6 élèves par enseignant.

Amélioration de l’appui social

Au cours de l’année scolaire 2022-2023, un total de 1.270.078 élèves ont bénéficié de la restauration scolaire, dont 1.201.091 en milieu rural. De même, 126.116 élèves ont bénéficié des services de l’internat, enregistrant, ainsi, une évolution de 9,4% par rapport à l’année scolaire 2021-2022.

Quant au transport scolaire, le nombre de bénéficiaires a atteint 530.748, dont 82% en milieu rural. Il s’agit d’une augmentation de 19,9% par rapport à l’année scolaire 2021-2022.

En ce qui concerne l’initiative royale «Un million de cartables», 4.401.328 bénéficiaires ont été recensés au cours de l’année scolaire actuelle, dont 2.775.960 en milieu rural, soit une augmentation de 4,4% par rapport à l’année 2021-2022.

Les indicateurs de performance au vert

Les indicateurs de performance du système scolaire ont globalement enregistré une évolution positive puisque les taux de scolarisation ont connu une amélioration dans les trois cycles d’enseignement. Ainsi, au cours de l’année scolaire 2022-2023, la généralisation de l’enseignement a été atteinte dans le cycle primaire, tandis que dans le cycle secondaire collégial, le taux a atteint 100%, contre 99,1% en 2021-2022, soit une amélioration de 0,9%.

Lire aussi : Appui à l’éducation: un prêt additionnel de 250 millions de dollars de la Banque mondiale au Maroc

La même tendance a été observée au niveau du cycle secondaire qualifiant, avec un taux d’environ 76,9% en 2022-2023 contre 75,7% en 2021-2022, soit une augmentation de 1,2 point.

Il est à noter qu’en raison de la couverture assez limitée des communes rurales par les établissements d’enseignement secondaire collégial et secondaire qualifiant, le taux de scolarisation dans ce milieu a atteint successivement 92,7% et 54,1%. Cela est dû en grande partie au fait que des élèves vivant dans le milieu rural poursuivent leurs études dans le milieu urbain, encouragés par les programmes d’appui social du ministère et des partenaires.

Au préscolaire, le taux de scolarisation des enfants de la tranche de 4-5 ans a atteint 76,2% en 2022-2023, contre 72% en 2021-2022, soit une augmentation de 4,2 points, et cela est dû en grande partie à l’extension de l’offre scolaire, surtout dans le milieu rural. Cette amélioration, souligne le ministère, est due à l’appui de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) et aussi à l’adoption de la gestion déléguée comme mécanisme de généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité.

Hausse du taux de réussite

Concernant les taux de réussite (de juin 2021 à juin 2022), cet indicateur est passé, pour la 6ème année du primaire de 92,7% à 93,4%, soit une augmentation de 0,7 point. Pour la 3ème année collégiale, le taux de réussite est passé de 58,6% à 61,1%, soit une augmentation de 2,5 points.

Lire aussi : Éducation nationale: les Prix de l’enseignant de l’année décernés à Marrakech

En revanche, pour la 2ème année du baccalauréat du cycle secondaire qualifiant, l’indice de réussite a enregistré une légère baisse d’environ 3,1 points, passant de 80,7% à 77,6% au cours de la même période.

Des difficultés qui persistent

Le bilan du ministère de l’Education nationale fait ressortir quelques difficultés, relatives notamment aux conditions d’apprentissage. Ainsi, le taux des classes à cours multiples est resté quasiment inchangé entre les années scolaires 2021-2022 (18,6%) et 2022-2023 (18,4%).

Le même constat est valable pour les classes constituées de 3 niveaux et plus, dont le taux est passé de 23,4% à 23,2%, et celles de 4 niveaux et plus, dont la part est passée de 3,6% à 2,4%. Quant aux classes constituées de 2 niveaux, leur part a augmenté de 73% en 2021-2022 à 74,4% en 2022-2023.

Enfin, en ce qui concerne les classes encombrées (41 élèves et plus), leur pourcentage a relativement baissé au primaire de 6,8% à 6,2% et au secondaire collégial de 25,5% à 24,4% entre 2021-2022 et 2022-2023. Au cycle secondaire qualifiant, le taux a légèrement augmenté, passant de 11,4% en 2021-2022 à 11,8% en 2022-2023.