Dans le cadre de sa stratégie de valorisation du capital humain, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a décidé de renforcer son intervention dans le système du préscolaire en accueillant dans ses structures en 2023 près de 200.000 enfants âgés de 4 à 5 ans.

«Le préscolaire est un des programmes phares de l’INDH qui accueillera en 2023 un total de 200.000 enfants, un chiffre en hausse par rapport à 2022. Les bénéficiaires seront accueillis au sein de 10.000 unités composées d’une ou deux classes», a affirmé Mohamed Dardouri, le Wali-Coordinateur national de l’INDH, lors d’une rencontre avec la presse tenue à l’occasion du 17e anniversaire du lancement de cette initiative sociale d'envergure, annoncée en 2005 par le Roi Mohammed VI.

L’INDH a également prévu de construire quelques 6.000 nouvelles unités (classes) durant l’année 2023 après avoir réhabilité un total de 5.000 unités. «Le préscolaire est un des programmes les plus réussis» de l’INDH, a estimé Mohamed Dardouri, précisant que «l’enfance, le préscolaire notamment dans le milieu rural, la nutrition de la femme et l'inclusion de la jeunesse constituent actuellement le moteur et la vision de l’INDH».

A cette occasion, Mohamed Dardouri a annoncé le lancement d’une large campagne d’information et de sensibilisation destinée à promouvoir les plateformes d’écoute et d’orientation des jeunes.

«Avec l’avènement de la Phase III de l'INDH, l’Initiative a profondément renouvelé sa vision en se focalisant sur la valorisation du capital humain et du potentiel des générations montantes de notre pays», a fait valoir le wali coordinateur de l’INDH.

D’autre part, Mohamed Dardouri a évoqué les rapports qui régissent désormais le partenariat entre l’INDH et les associations locales, affirmant que les contrôles et la gestion des deniers publics dans l’application des programmes sont devenus plus «rigoureux». «Nous sommes entrés dans une ère de rigueur et d’efficience vis-à-vis des objectifs», a-t-il souligné à cet égard.

Dans un communiqué, l’INDH a rappelé aussi «l’histoire des millions de citoyens qui en ont bénéficié durant toutes ces années». «Que ce soit en matière de lutte contre la précarité et l’exclusion, d’amélioration de l’accès aux prestations de soins et d’éducation puis à l’emploi, l’INDH est à la fois présente et résiliente, comme lorsqu’il a fallu être réactif pour aider les populations affectées par la crise sanitaire», a conclu le communiqué.