En images, voici comment Tanger s’apprête à célébrer la Journée internationale du jazz

Une salle de spectacle du Palais des arts et des cultures de Tanger, situé dans la zone touristique de Malabata, est devenue l’une des plus grandes du Maroc pour les besoins des célébrations de la Journée internationale du jazz. Cet événement culturel d’envergure mondiale, qui prend pour la toute première fois ses quartiers en Afrique, se déroulera dans la ville du détroit du 27 au 30 avril.

La grande salle, où toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la réussite de cette manifestation, sera donc au rendez-vous pour accueillir l’ensemble des cérémonies et autres concerts qui seront diffusés en direct par des chaînes de télévision internationales dans plus de 35 pays.

Le Palais des arts et des cultures, qui sera inauguré à cette occasion, s’est doté du nec plus ultra en matière de technologies de sonorisation et d’éclairage, et s’est paré d’un aménagement et d’une décoration aux standards internationaux.

La salle principale affiche une capacité de plus de 1.400 places, alors que les deux salles annexes offrent une capacité de 200 places chacune. Au-delà de cet événement, cette infrastructure est, à coup sûr, porteuse d’une grande valeur ajoutée au paysage culturel du Royaume.

Lire aussi : L’UNESCO désigne Tanger comme ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024

Pour rappel, le 19 mars dernier, Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, et Herbie Hancock, illustre pianiste de jazz américain et ambassadeur de bonne volonté de l’organisation onusienne dédiée à la culture, avaient annoncé la désignation de Tanger comme ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024.

Un concert «All-Star» d’anthologie

Des figures emblématiques du jazz et du blues viendront électriser la ville du détroit à cette occasion. Sous la direction de Herbie Hancock et du compositeur et arrangeur américain John Beasley, un concert d’anthologie rassemblera, le 30 avril, la fine fleur du jazz issue de quatre continents.

Baptisé «All-Star Global Concert», il verra défiler sur scène quelques légendes du jazz mondial dont Dee Dee Bridgewater (États-Unis), Marcus Miller (États-Unis), Melody Gardot (États-Unis), Kurt Elling (États-Unis), JK Kim (République de Corée), Kurt Elling (États-Unis), Yasushi Nakamura (Japon) ou encore Magnus Lindgren (Suède). La liste comprend également des artistes africains, tels Richard Bona (Cameroun) et Moreira Chonguiça (Mozambique), ainsi que le mâalem gnaoui marocain Abdellah El Gourd.