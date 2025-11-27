El Jadida: le streamer Ilyas El Maliki écroué en attendant son procès ce vendredi 28 novembre

Mercredi, la garde à vue avait été prolongée de 24 heures supplémentaires afin de permettre à la police judiciaire d’approfondir les investigations, notamment concernant la possession et la consommation présumées de stupéfiants.

À l’issue de l’enquête, la justice a décidé de poursuivre El Maliki en état d’arrestation et de le placer en détention préventive. Le tribunal a fixé la première audience de son procès pour ce vendredi 28 novembre.

Le streamer est poursuivi pour diffusion de fausses allégations portant atteinte à la vie privée d’autrui, injures et diffamation envers des personnes et des organismes, atteinte publique à la pudeur par la nudité ou la vulgarité dans des espaces accessibles au public ou aux mineurs, incitation à la discrimination et à la haine, aide ou protection à la prostitution, au proxénétisme et à la débauche, ainsi que pour possession de stupéfiants et incitation à la prostitution de mineurs de moins de 18 ans.

Lors de son interpellation et du contrôle effectué par la police judiciaire, plusieurs sachets de résine de cannabis auraient été découverts en sa possession, ce qu’il a nié consommer.

L’affaire a éclaté après le dépôt de plaintes par plusieurs organisations syndicales représentant les chauffeurs de taxis. Ces dernières estimaient que des déclarations attribuées à El Maliki portaient atteinte à leur dignité et les présentaient de manière dénigrante.

Rappelons que la justice avait déjà condamné Ilyas El Maliki en novembre 2024 dans deux affaires intentées par des associations amazighes et féministes. Il avait écopé de quatre mois de prison et d’une amende de 5.000 dirhams dans la première affaire, et de trois mois de prison ferme assortis d’une amende de 2.000 dirhams dans la seconde.