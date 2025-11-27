Société

El Jadida: le streamer Ilyas El Maliki écroué en attendant son procès ce vendredi 28 novembre

Ilyas El Maliki.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’El Jadida a ordonné, ce jeudi 27 novembre 2025, l’incarcération du streamer et influenceur Ilyas El Maliki, figure suivie sur les réseaux sociaux, à la prison locale. La décision intervient trois jours après son interpellation, à l’issue de l’enquête préliminaire.

Par La Rédaction
Le 27/11/2025 à 16h59

Mercredi, la garde à vue avait été prolongée de 24 heures supplémentaires afin de permettre à la police judiciaire d’approfondir les investigations, notamment concernant la possession et la consommation présumées de stupéfiants.

À l’issue de l’enquête, la justice a décidé de poursuivre El Maliki en état d’arrestation et de le placer en détention préventive. Le tribunal a fixé la première audience de son procès pour ce vendredi 28 novembre.

Le streamer est poursuivi pour diffusion de fausses allégations portant atteinte à la vie privée d’autrui, injures et diffamation envers des personnes et des organismes, atteinte publique à la pudeur par la nudité ou la vulgarité dans des espaces accessibles au public ou aux mineurs, incitation à la discrimination et à la haine, aide ou protection à la prostitution, au proxénétisme et à la débauche, ainsi que pour possession de stupéfiants et incitation à la prostitution de mineurs de moins de 18 ans.

Lire aussi : Revue du web. Le streamer Ilyas El Malki condamné à 4 mois de prison ferme

Lors de son interpellation et du contrôle effectué par la police judiciaire, plusieurs sachets de résine de cannabis auraient été découverts en sa possession, ce qu’il a nié consommer.

L’affaire a éclaté après le dépôt de plaintes par plusieurs organisations syndicales représentant les chauffeurs de taxis. Ces dernières estimaient que des déclarations attribuées à El Maliki portaient atteinte à leur dignité et les présentaient de manière dénigrante.

Rappelons que la justice avait déjà condamné Ilyas El Maliki en novembre 2024 dans deux affaires intentées par des associations amazighes et féministes. Il avait écopé de quatre mois de prison et d’une amende de 5.000 dirhams dans la première affaire, et de trois mois de prison ferme assortis d’une amende de 2.000 dirhams dans la seconde.

Par La Rédaction
Le 27/11/2025 à 16h59
#Maroc#El Jadida#Ilyas Elmaliki

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Justice: nouvelle garde à vue pour Ilyas El Maliki, visé par une série de plaintes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. People: Ilyas El Maliki conspué au complexe Mohammed V

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Le youtubeur Mustapha Swinga exprime son inquiétude quant aux «écarts de langage» de Ilyas El Maliki

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Carlos. Moulinex, Ilyass, Adam… De TikTok à la case prison, il n’y a qu’un fil

Articles les plus lus

1
Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi
2
Uber fait son retour au Maroc avec un lancement prudent: ce qu’il faut retenir
3
Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale
4
Exclusif. Résolution 2797, «un soutien pour l’Afrique»: trois grands dirigeants africains témoignent
5
Résolution 2797 de l’ONU sur le Sahara: comment l’Algérie a retardé sa publication en vue de pervertir la traduction du texte final
6
Boualem Sansal persiste et signe: la marocanité du Sahara oriental repose «sur des faits réels»
7
Le rappeur Maes face à 7 ans de prison au Maroc: exil, menace et condamnation
8
Le rire est le propre de l’homme
Revues de presse

Voir plus