Diapo. La neige de retour, visible depuis Marrakech, les habitants fous de joie

Ce vendredi 29 mars, les habitants de Marrakech étaient nombreux à publier sur les réseaux sociaux des photos de la ville rouge avec comme arrière-fond les monts enneigés de l’Atlas. Depuis 2019, ce paysage avait disparu des radars et les cimes de l’Oukaïmden, les plus proches de la ville, paraissaient sèches, arides et tristes. Mais ce n’était qu’une triste et interminable parenthèse. La neige est à présent de retour et les monts de l’Atlas ressortent leur manteau blanc, mis au placard depuis au moins trois ans.

«Superbe vue sur la ville rouge de Marrakech. Palmiers et neige sur les sommets des montagnes du Haut Atlas», écrit cet internaute ravi de revoir ce beau paysage mettant du baume au cœur. Une autre publication sur Facebook met l’accent sur la beauté de ce panorama qui avait énormément manqué aussi bien aux locaux qu’aux touristes.

«Après deux jours d’averses sur Marrakech, ce matin le panorama est magnifique... grand ciel bleu et neige sur le Haut Atlas», s’exclame-t-on encore dans un autre post. Au désert d’Agafay, à 40 km au sud de Marrakech, le paysage est à couper le souffle. Les températures sont en baisse, le climat s’est rafraichi, mais le sable et la neige se côtoient et dialoguent en amoureux.