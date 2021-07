Le Stade vélodrome de Casablanca a rouvert ses portes ce jeudi 8 juillet 2021. Il aura fallu 23 mois de travaux et une enveloppe de 30 millions de dirhams pour transformer ce lieu emblématique de la capitale économique en parc urbain. Visite guidée.

Tant attendue par les Casablancais, la réouverture du Stade vélodrome a eu lieu hier, jeudi 8 juillet 2021. Une cérémonie d'inauguration a été organisée à cette occasion en présence de Saïd Ahmidouch, Wali de la région Casablanca-Settat.

Les travaux de réaménagement de ce lieu historique de la ville de Casablanca ont débuté en 2017, avant d’être arrêtés, puis ont repris en octobre 2018 par Casa Aménagement. Alors que les travaux ont duré près de deux années, la transformation du vélodrome en parc urbain a été faite dans le respect du patrimoine de ce haut lieu du sport, construit dans les années 20. Ainsi, la piste cyclable de 320 mètres et la tribune ont été rénovées à l’identique et seuls certains bâtiments, plus récents, ont été démolis.

Ce nouveau parc urbain s’étend sur une superficie totale de 2,2 hectares, avec 8.854 m2 d’espaces verts et plus de 300 m2 d’aires de jeux pour enfants, en plus d’un terrain de pétanque et d'installations sportives. Le parc disposera aussi d’un grand restaurant, d'un snack et d'un café qui seront installés dans les trois pavillons nouvellement construits.

Un investissement total de 30 millions de dirhams a été nécessaire pour le réaménagement du vélodrome, dont 20 millions de dirhams financés par la Direction Générale des collectivités territoriale du Ministère de l’intérieur, 5 millions de dirhams par le Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sport et 5 millions de dirhams par la région de Casablanca-Settat.

Le parc urbain du vélodrome se veut un lieu de sport, de loisirs, de détente et de divertissement pour les Casablancais. La préservation et la rénovation de la tribune, datant de 1927, permettra la tenue d’événements culturels (concerts, festivals…).

L’entrée sera gratuite et le parc ouvrira ses portes de 8h30 à 19h.