DGSN: nouvelles nominations à des postes de responsabilité à Casablanca et Tanger

Selon des sources officielles, le directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, a procédé samedi 15 avril dernier à de nouvelles nominations au sein de différents services non centralisés de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Casablanca et à Tanger, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 18 avril.

A Casablanca, Abdellatif Hammouchi a nommé un cadre appartenant à la nouvelle génération au poste de chef de brigade affilié au service préfectoral des Renseignements généraux à la préfecture de police de la ville. D’autres nominations se sont faites dans le cadre d’une opération de mobilité interne parmi 10 chefs de district à Anfa et Moulay Rachid.

Cette opération de mobilité interne fait suite à la volonté de la DGSN d’insuffler une nouvelle dynamique au niveau de la gestion de ces services. Comme le rappelle le quotidien, le directeur général de la sûreté nationale poursuit sa stratégie visant à mettre en avant les jeunes compétences en leur permettant d’assumer des responsabilités de premier plan.

Toujours dans la capitale économique du Royaume, un nouveau chef de district a été nommé au niveau de la zone portuaire, tandis qu’un nouveau responsable a été nommé à la tête du service des accidents de la circulation à Ben M’sik. A Tanger, un nouveau chef de la brigade de police judiciaire a été nommé au niveau du district du port Tanger-ville.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la dynamique continue qui vise à accroître l’efficacité et la rentabilité des ressources humaines, en assurant une alternance dans la prise de responsabilité, rappelle le quotidien Al Akhbar, précisant que cette dynamique aspire à confier la gestion opérationnelle des services de police à des compétences hautement formées et qualifiées.

Comme le précise le journal arabophone, cette dynamique basée sur l’efficacité et la rentabilité des ressources humaines a pour finalité le déploiement et la mise en œuvre de stratégies de travail visant à renforcer la sécurité des citoyens et des biens.