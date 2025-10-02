Deux agences d’Al Barid Bank vandalisées dans le Souss-Massa: ce qu’il s’est passé

Dans la région du Souss-Massa, deux agences d’Al Barid Bank ont été prises pour cible lors des violences survenues le mardi 30 septembre aux alentours de 20h30, l’une à Inezgane et l’autre à Aït Amira.

Les assaillants sont parvenus à pénétrer dans ces deux agences, provoquant des incendies partiels et d’importants dégâts matériels. Le mobilier, les baies vitrées, le matériel informatique et les distributeurs automatiques de billets (GAB) ont été vandalisés, détaille une source autorisée à Al Barid Bank. Plusieurs documents ont été détruits ou éparpillés.

Heureusement, les fonds et les chéquiers, protégés dans les chambres fortes, n’ont pas été touchés. Conçus en béton armé et équipés de dispositifs de sécurité sophistiqués, ces coffres sont réputés inviolables. Les tentatives de forcer les GAB se sont également soldées par un échec.

Comme l’ensemble du réseau de la banque, ces deux agences sont couvertes par une police d’assurance contre ce type de risques (incendies, vandalisme).

Selon les témoignages recueillis et les images issues de la vidéosurveillance, les assaillants — pour la plupart cagoulés — paraissaient agir dans un état second, sans aucun lien avec les jeunes manifestants pacifiques du mouvement GenZ212 observés le week-end précédent, précise la même source. La police scientifique, dépêchée sur les lieux, a aussitôt engagé des opérations d’identification et de relevé d’empreintes digitales.

Dès l’annonce de l’incident, une cellule de crise a été activée au siège central de la banque à Casablanca, en coordination avec les autorités locales. Un plan d’action a immédiatement été mis en place pour sécuriser les agences concernées, rassurer la clientèle et assurer la continuité des services. Dans l’immédiat, les clients ont été invités à se rendre dans les agences voisines, tandis que le personnel a été redéployé afin d’assurer le traitement des opérations en cours (octroi de crédits, retraits, etc.). Des palissades et plaques de protection seront prochainement installées, en attendant les travaux de réhabilitation.

Parallèlement, la banque collabore étroitement avec les autorités afin d’identifier d’autres sites sensibles et de renforcer les mesures de prévention (réduction du cash en agence, dispositifs de sécurité renforcés, etc.).

Au sein d’Al Barid Bank, ces actes de vandalisme sont vécus comme une atteinte directe à un service essentiel pour tous. «La mission d’Al Barid Bank, qui compte près de 1.000 agences et autant de GAB, dont une large part implantée en zones périurbaines et rurales, dépasse la simple rentabilité. Elle est d’abord au service des citoyens marocains, en particulier les retraités, étudiants, petits fonctionnaires et populations modestes», conclut notre source.