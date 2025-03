Démolitions à Rabat: la maire de la ville s’explique

Fatiha El Moudni, maire de Rabat, a tenu une conférence de presse ce vendredi 14 mars au siège du conseil municipal afin d’apporter des éclaircissements concernant les récentes opérations de démolition et d’évacuation touchant certains quartiers de la ville. D’emblée, elle a déploré que «certaines parties exploitent ces actions pour propager des informations fallacieuses et se livrer à descsurenchères politiques afin d’instrumentaliser la détresse des habitants», comme le rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 17 mars.

El Moudni a tenu à souligner que toutes les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’aménagement urbain de la capitale s’inscrivaient strictement dans «le cadre légal en vigueur». Elle a précisé que «le conseil municipal agit en pleine conformité avec les procédures légales, dans le respect total de la loi et avec une objectivité absolue. L’objectif, est de faire de Rabat l’une des villes les plus attractives, non seulement en tant que capitale administrative, mais aussi comme destination touristique et culturelle de premier plan, tout en renforçant son attractivité pour les investissements. L’ambition est d’améliorer la qualité de vie dans la capitale et de moderniser ses infrastructures afin de « contribuer à un développement durable».

La maire a fermement démenti toute accusation d’usage arbitraire du pouvoir visant à contraindre les habitants à quitter leurs domiciles, comme certains ont pu le laisser entendre. Elle a réaffirmé que toutes les procédures légales avaient été scrupuleusement respectées, notamment en ce qui concerne l’élargissement des voies et des routes, qui a nécessité le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle a insisté sur le fait que «cette mesure concernait tous les résidents des cinq arrondissements de la capitale, sans distinction de classe sociale, qu’ils soient aisés, de classe moyenne ou économiquement vulnérable», rapporte Al Ahdath Al Maghribia.

La maire de Rabat a réitéré l’engagement du conseil de la ville à agir dans le respect des droits de tous les citoyens, tout en œuvrant pour l’avenir et le développement harmonieux de Rabat.