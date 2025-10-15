Démantèlement d’un réseau de contrefaçon agissant sur l’axe Espagne-Maroc

L’arrestation d’un Marocain en possession de marchandises contrefaites a permis de démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de produits falsifiés entre l’Espagne et le Maroc.. (Photo d'illustration)

L’interpellation d’un ressortissant marocain dans la ville de Zamora, en Espagne, a conduit les enquêteurs de la péninsule ibérique à la découverte de toute une activité qui serait organisée et liée au trafic de contrefaçons.

En effet, la saisie, dans le véhicule de ce ressortissant marocain, de plusieurs articles de sport contrefaits portant des marques internationales, a mis la puce à l’oreille des services sécuritaires espagnols, qui ont mené une enquête dans ce cadre.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 16 octobre, l’enquête a révélé que le ressortissant marocain interpellé fait partie d’un réseau de trafic de produits et d’articles contrefaits et piratés.

Ce réseau, explique la même source, se base sur un circuit d’intermédiaires marocains pour acheminer les marchandises de contrefaçon sur le marché marocain, où elles seraient distribuées à des prix défiant toute concurrence, ce qui provoque des dégâts pour les commerçants locaux et présente des dangers pour les consommateurs.

Soumis à l’interrogatoire, précisent les sources du quotidien, le ressortissant marocain interpellé dans la ville de Zamora n’a pas pu prouver aux enquêteurs espagnols l’origine des marchandises, leur authenticité et leurs factures. Il a été arrêté et sera déféré devant la justice compétente.

D’après les mêmes sources, «ce ressortissant marocain aurait des antécédents judiciaires dans le domaine de ce trafic, puisqu’il avait déjà été arrêté pour les mêmes charges dans les villes d’Oviedo, Valladolid (Balad Al-Walid), Zamora et le préside occupé de Sebta».

Ce réseau de trafic de contrefaçons, explique Assabah, aurait des connexions en Chine, où des commandes sont passées pour la fabrication d’articles contrefaits et piratés portant des étiquettes insignifiantes, dissimulant la marque falsifiée et n’attirant pas l’attention des services compétents de la Douane. La lutte contre ce trafic, estime Assabah, nécessite la coopération entre les deux rives en vue d’attaquer le mal à la racine.