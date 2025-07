Découvrez en images le nouveau centre de tri des bagages de l’aéroport Mohammed V

L’Office national des Aéroports (ONDA) a inauguré un nouveau centre automatisé de tri des bagages en correspondance, marquant une étape clé dans la modernisation de l’aéroport Mohammed V.

Cette capsule vidéo illustre les innovations technologiques et les avantages concrets du «Fast Baggage Center by ONDA» pour les passagers, les compagnies aériennes et le hub aérien de Casablanca.

Ce bâtiment de 15.200 m² accueille une infrastructure technologique de pointe, conçue pour doubler la capacité de tri, fluidifier les correspondances et réduire les délais d’acheminement des bagages.

Le nouveau dispositif permet désormais de traiter jusqu’à 6.000 bagages par heure, avec un temps moyen de traitement réduit à seulement cinq minutes.

Au cœur de ce système, deux trieurs automatisés interconnectés assurent la gestion différenciée des bagages de courte et de longue correspondance. Ces derniers transitent par des lignes de sécurisation équipées de scanners de dernière génération et de dispositifs de détection d’explosifs.

Le nouveau centre automatisé de tri des bagages en correspondance, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Grâce à une configuration centralisée, ce nouveau centre permettra de désengorger le circuit classique de tri, avec à la clé une réduction significative du temps d’attente des bagages à l’arrivée pour l’ensemble des passagers.