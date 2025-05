Décès de Naïma Bouhmala: les condoléances du Roi à la famille de la défunte

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande affliction et une profonde tristesse l’annonce du décès de l’artiste distinguée Naïma Bouhmala, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à sa grande famille artistique et à l’ensemble de ses proches, suite à la perte d’une icône de l’écran marocain, passionnée par son art et aimée de son public, qui a laissé derrière elle un riche héritage d’œuvres théâtrales et télévisuelles de qualité.

«Tout en partageant votre peine pour cette perte affligeante, la volonté divine étant imparable, Nous implorons le Tout-Puissant de vous apporter réconfort et de compter votre chère disparue parmi Ses serviteurs pieux promis au Paradis, et de la rétribuer amplement pour son dévouement et son assiduité», souligne le Souverain.