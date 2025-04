Crash d’un jet d’affaires près de l’aéroport de Fès-Saïss: ce que l’on sait

Vers 16h10, une avionnette de type Hawker XP800, immatriculée CN-TK et appartenant à la compagnie privée Air Ocean, s’est écrasée sur le douar Oulad Bouabid, près de l’aéroport de Fès-Saïs.

Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique informe que l’appareil, en provenance de Marrakech et à destination de l’aéroport Fès-Saïss, a effectué une sortie de piste longitudinale lors de son atterrissage, percutant le mur de l’enceinte aéroportuaire.

Crash d’un jet privé près de l’aéroport de Fès-Saïs.

L’impact a causé d’importants dégâts matériels à l’avion, indique le ministère, précisant que l’accident a également entraîné des blessures pour les trois membres de l’équipage, ainsi que pour une personne au sol. Les quatre blessés ont été pris en charge immédiatement et évacués en urgence vers une clinique spécialisée de la ville de Fès, fait savoir la même source.

Conformément aux procédures en vigueur, le Bureau d’enquêtes et d’analyses d’accidents d’aviation civile (BEA), sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique, a dépêché une équipe d’enquêteurs techniques sur place afin de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer les causes et circonstances de cet accident.