© Copyright : DR

Les autorités de la région de Khénifra ont annoncé ce vendredi l’interdiction des déplacements de et vers les villes de Khénifra et M'rirt, à partir de dimanche à midi, afin de limiter la propagation du coronavirus dans la région. A Midelt, un couvre-feu est décrété à partir de samedi 20 heures.

Cette décision a été prise sur la base des conclusions de la réunion du Poste de coordination provinciale (PCP) en charge de la gestion de la pandémie, et compte tenu de la situation épidémiologique dans la région de Khénifra, marquée par l'augmentation notable du nombre de malades et de décès dus au Covid-19.

Les déplacements de et vers ces localités sont conditionnés à l'obtention d'une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes. Sont exemptés de cette mesure d'interdiction le secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d’ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité, ainsi que les déplacements pour des raisons humanitaires ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et étudiants.

Il a également été décidé d'arrêter temporairement l'exploitation des transports publics intercommunaux, que ce soit entre la ville de Khénifra et la ville de M'rirt d'une part, ou entre ces deux villes et toutes les communes de la région d'autre part.

Par ailleurs, les cafés et restaurants fermeront à 22h avec interdiction de diffuser des matchs de football. L’accès aux espaces verts et aux espaces publics sera également interdit à partir de 22h. Le marché hebdomadaire «Ahtab» à Khénifra sera temporairement fermé. Le marché hebdomadaire de la ville de M'rirt sera, lui, limité à la vente de fruits et légumes, tandis que la vente de bétail sera interdite. Les marchés de proximité de M'rirt fermeront à partir de 17h.

A Midelt, les restrictions sont encore plus sévères. Tous les rassemblements seront désormais interdits, tandis qu’un couvre-feu sera appliqué de 22 heures à 5 heures du matin. Ces mesures entreront en vigueur dès ce samedi 5 septembre à 20 heures.

Les autorités appellent les citoyens et citoyennes à adhérer pleinement à ces différentes mesures de précaution et à s'engager, avec responsabilité, dans les efforts nationaux visant à limiter la propagation du coronavirus. Les contrevenants à ces règles seront soumis à des sanctions dissuasives, conformément à la législation en vigueur.