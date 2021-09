© Copyright : MAP

De nouvelles doses de vaccins anti-Covid-19 arriveront bientôt au Maroc. Quelque 685.620 doses de Pfizer-BioNTech et 1,27 million de doses de Sinopharm devraient être réceptionnées dans les jours à venir.

L'information de la livraison de 685.620 doses du vaccin développé par Pfizer-BioNTech et de 1.273.000 doses de celui de Sinopharm nous a été confirmée, ce mercredi 29 septembre 2021, par le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination.

"Deux lots du vaccin de Pfizer sont attendus d’ici demain. Ainsi, le Maroc réceptionnera aujourd’hui quelque 570.960 doses, tandis que 114.660 doses seront livrées demain, jeudi 30 septembre 2021. Pour ce qui est du lot de Sinopharm, il sera livré le 4 octobre 2021. 1.273.000 doses seront acheminées vers le Maroc", détaille le Dr Saïd Afif, qui est aussi le président d'InfoVac, plateforme d'experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination.

Ces nouveaux lots permettront au Maroc de renforcer son stock national de vaccins et d'aller de l’avant dans sa campagne de vaccination.

Jusqu'à présent, plus de 22,30 millions de personnes ont reçu au moins une injection et plus de 18,79 millions affichent un schéma vaccinal complet.