Société

Colère des étudiants-fonctionnaires face à la hausse des frais universitaires

Azzedine El Midaoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Revue de presseUne décision instaurant une hausse des frais d’inscription spécifiques pour les fonctionnaires poursuivant des études supérieures a provoqué une levée de boucliers. Qualifiée d’injuste et de contraire à la Constitution, cette mesure, défendue par le ministère, est perçue comme une dérive marchande menaçant les fondements de l’université publique. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 03/11/2025 à 19h09

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Azzeddine El Midaoui, est actuellement sous le feu des critiques suite à la décision d’instaurer une hausse substantielle des frais d’inscription pour les fonctionnaires inscrits dans les universités publiques. «Le ministère a fixé de nouveaux montants oscillant entre 6.000 et 17.000 dirhams, variables selon le cycle universitaire visé», rapporte Al Akhbar dans son édition du mardi 4 novembre.

Cette décision a suscité une vive opposition de la part de parlementaires et d’acteurs éducatifs, qui y voient une mesure inéquitable et une entorse au principe de gratuité de l’enseignement public. La polémique s’est amplifiée à la suite de la circulation de documents internes au sein d’établissements universitaires, confirmant l’obligation pour les étudiants-fonctionnaires de s’acquitter de sommes jugées exorbitantes pour accéder aux cycles de la licence professionnelle, du master ou du doctorat. La catégorie concernée y perçoit une entrave à son droit légitime au développement des compétences et à l’épanouissement académique.

Dans ce climat tendu, une parlementaire de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) a interpellé le ministre par une question écrite, dénonçant une «orientation grave vers la transformation de l’université en un espace commercial». Elle a rappelé que l’enseignement public est un droit constitutionnel garanti à tous les citoyens, sans distinction, et a souligné que l’imposition de tels frais sape les principes d’égalité des chances et d’accès au savoir. L’élue a en conséquence appelé au retrait immédiat de cette mesure et à l’ouverture d’un dialogue sur le financement de l’enseignement supérieur, afin de concilier impératifs budgétaires et justice sociale.

Parallèlement, les syndicats et les étudiants-fonctionnaires touchés ont exprimé leur profond mécontentement, estimant que cette réforme «consacre une logique d’exclusion sociale au sein de l’université marocaine». Ils déplorent «l’absence d’une vision sociale» de la part du ministère, à un moment où le gouvernement se devrait au contraire de favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et d’élargir l’horizon de formation des ressources humaines.

«Pour de nombreux observateurs du monde universitaire, cette décision reflète une évolution philosophique inquiétante: le passage d’une logique de service public à une logique de marché et de rentabilité», souligne l Akhbar. Selon ces derniers, «cette mutation ne fait qu’accentuer les disparités sociales et restreindre les perspectives d’ascension professionnelle et intellectuelle des fonctionnaires aspirant à parfaire leur parcours académique».

Par Hassan Benadad
Le 03/11/2025 à 19h09

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Enseignement supérieur: polémique sur la tarification des masters

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Accès aux masters: des universités défient El Midaoui et maintiennent le concours

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Education: El Midaoui supprime les concours d’accès aux masters, remplacés par une sélection sur dossier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Masters au Maroc: fin des concours, place à la sélection sur dossier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Scandale de vente des Masters: le président de l’université Ibn Zohr limogé

Articles les plus lus

1
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
2
L’Algérie réagit à la résolution 2797 par le mensonge et le déni
3
Tribune. «L’Algérie était à deux doigts de voter pour la résolution…»
4
Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients
5
Résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara: Netanyahu salue un «triomphe» marocain et félicite le Roi
6
Bernard Lugan: «Les grandes puissances sont en train d’abandonner l’Algérie pour se tourner vers le Maroc car c’est un pays d’avenir»
7
Italie: un héros marocain sauve cinquante élèves d’un bus en feu
8
Ni vainqueur ni vaincu, le triomphe modeste du Maroc
Revues de presse

Voir plus