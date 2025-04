Classements 2025: ESTEM Prépa, leader incontesté au Maroc et au-delà

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 6 admis à HEC Paris, un record national, 5 à l’ESSEC, 3 à l’ESCP pour ne citer que le top trois des grandes écoles de commerces en France. ESTEM Prépa place ainsi plusieurs de ses étudiants parmi les meilleurs profils internationaux.

Cette énième prouesse confirme ESTEM prépa comme leader dans les classements de référence. Ainsi, selon le Classement 2025 des prépas ECT publié par L’Étudiant, ESTEM Prépa se distingue par sa performance exceptionnelle. L’établissement occupe la première place avec un taux d’intégration de 13,6% dans le groupe des écoles de commerce les plus prestigieuses, incluant HEC Paris, et ce à raison de 6 intégrés sur un total de 44 élèves. Ce taux est significativement supérieur à la moyenne qui, elle, se limite à 1%. De plus, sur une période de cinq ans, ESTEM enregistre 11,3% d’intégration, ce qui dépasse largement la moyenne nationale qui se situe autour de 0,7%.

Le classement 2025 des prépas ECT publié par L'Étudiant.

Par ailleurs, dans le Classement 2025 des prépas marocaines publié par Major Prépa, l’ESTEM de Casablanca conserve sa position de leader parmi les classes préparatoires marocaines. Ce classement, basé sur le système ELO, reflète les préférences des candidats lors des admissions en grandes écoles.

Une pédagogie fondée sur l’excellence et l’accompagnement

Le secret de ces réussites ? Une pédagogie exigeante, structurée autour de programmes rigoureux, un corps professoral expérimenté et engagé, et un accompagnement personnalisé des élèves, dès leur intégration. À ESTEM Prépa, chaque étudiant bénéficie d’un encadrement rapproché, que ce soit dans la préparation aux épreuves écrites ou aux oraux, en particulier grâce à des simulations d’entretien et des soutiens ciblés.

Les classes préparatoires ESTEM ne se contentent pas de préparer aux concours. Elles forment aussi à la rigueur intellectuelle, à la capacité d’analyse, à la prise de parole argumentée, et aux méthodes de travail efficaces : autant de compétences fondamentales pour évoluer ensuite dans les plus grandes écoles et, à terme, dans le monde professionnel.

Une fierté partagée par toute une communauté

Ces résultats 2024 suscitent une immense fierté au sein de la communauté éducative d’ESTEM : enseignants, encadrants, personnels administratifs et, bien sûr, parents. L’école réaffirme par là son rôle fondamental dans la formation des talents marocains, capables de s’imposer avec brio face aux meilleures prépas françaises.

À l’heure où l’accès aux grandes écoles devient de plus en plus compétitif, ESTEM Prépa prouve qu’il est possible, depuis Casablanca, de viser l’élite académique mondiale grâce à une vision éducative ambitieuse, structurée et résolument tournée vers l’avenir.