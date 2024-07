Chakib Benabdellah réélu à la tête du Conseil national de l’Ordre des architectes

Outre la réélection de Chakib Benabdellah, plusieurs membres du précédent Conseil ont été reconduits, formant une nouvelle équipe composée de 8 architectes femmes et 7 hommes, et présentant un programme d’action solide pour les trois années à venir.

Créé en 1955, l’Ordre des architectes du Maroc compte aujourd’hui plus de 4.500 architectes dans le secteur privé et plus de 1.100 architectes exerçant dans le secteur public.

Le Conseil national de l’Ordre des architectes du Maroc contrôle l’accès à la profession d’architecte et en réglemente l’exercice dans le pays. Il veille à la compétence professionnelle de ses membres et assure le respect par ceux-ci des règles éthiques et déontologiques.