© Copyright : Said Kadry / Le360

VidéoLes festivités du réveillon du Nouvel An se dérouleront sous haute sécurité à Tanger grâce au déploiement d'un imposant dispositif: barrages policiers, points de filtrage, mobilisation de plusieurs unités, ratissage des «points noirs»… Tels sont les principaux axes de ce plan d’envergure.

A Tanger, la mobilisation des forces de l'ordre est à son maximum pour que les célébrations de la nouvelle année 2023 se déroulent au mieux. Tous les moyens requis ont été mis à la disposition des éléments de la police afin de garantir la quiétude des habitants et des visiteurs.

Dans une déclaration à la presse, le préfet de police de Tanger, Abdelkabir Farah, a indiqué que le plan sécuritaire, spécialement mis en œuvre à l’occasion de la fête du Nouvel An, a été élaboré à partir des directives de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce dispositif, poursuit Abdelkabir Farah, vise à veiller à la sûreté et la sécurité des citoyens et protéger leurs biens, ajoutant que tous les moyens logistiques et les ressources humaines, notamment les brigades antigangs (BAG), les démineurs, les brigades canines, et la Brigade de la circulation, nécessaires au bon déroulement de cette soirée, ont été mobilisés.

Des patrouilles mobiles sont déployées pour anticiper tout débordement susceptible de survenir ce soir. Des barrages de contrôles ont également été installés.