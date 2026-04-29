Casablanca: une caméra cachée fait tomber un père incestueux

Des soupçons d’inceste entre un père et sa fille, encore mineure, dans la localité de Bouskoura à Casablanca, ont poussé la mère à installer une caméra cachée dans la chambre de sa fille. Dès le lendemain, le résultat était on ne peut plus surprenant et dramatique. «La caméra cachée aurait filmé de véritables scènes sexuelles entre, le père et sa fille», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 30 avril.

Traumatisée et hors d’elle, la mère n’a pas tardé à saisir directement le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca. La plainte a été appuyée par une vidéo enregistrant des scènes sexuelles entre la fille et son père qui s’adonnait au trafic de drogue dans la région, précisent les sources du quotidien.

Débarqués sur les lieux, les éléments de la gendarmerie royale de la brigade de Bouskoura ont immédiatement interpellé le mis en cause qui a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet général compétent.

Confronté aux scènes enregistrées sur la vidéo et les déclarations de la victime, le père incestueux a fini par reconnaître les ignobles faits. Il a même avoué qu’il violait sa fille, âgée aujourd’hui de quinze ans, depuis qu’elle n’avait que huit ans après avoir volé sa virginité, indiquent les mêmes sources.

Pendant toute cette période, a-t-il révélé, la relation sexuelle entre lui et sa fille était devenue habituelle. Lors de son arrestation, les gendarmes de Bouskoura ont saisi chez lui des armes blanches qui seraient utilisées dans ses activités dans le trafic de drogue.

Après l’achèvement de l’enquête, ajoutent les sources du quotidien, il a été déféré, mercredi, devant le parquet général compétent. De lourds chefs d’accusation pèsent contre lui avec circonstances aggravantes, concluent les sources du quotidien.