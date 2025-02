Casablanca: un nouveau cahier des charges pour mettre fin au chaos du stationnement

Le conseil municipal de Casablanca étudie la possibilité de confier la gestion du stationnement à des entreprises privées, ce qui pourrait radicalement transformer la gestion des parkings dans la ville. C’est ce qu’indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 14 février.

Actuellement, une commission spéciale, composée de divers représentants des partis au sein du conseil communal de Casablanca, est en train de finaliser ce dossier. Cette commission a tenu une réunion mardi dernier et devait recevoir jeudi la version mise à jour du cahier des charges préparé par les services de la commune afin de l’examiner, lit-on.

Selon des sources bien informées, la ville de Casablanca envisage de mettre en place un système de stationnement plus transparent et efficace grâce à la généralisation des horodateurs électroniques. Cette initiative permettra de mettre fin aux activités des gardiens de voitures non autorisés qui sévissent dans les rues de la ville.

D’après ces mêmes sources, sur les 45 000 horodateurs initialement prévus, seuls 15 000 sont actuellement en service, ce qui signifie qu’environ 30 000 nouveaux appareils devront être installés. Cette mesure vise à remplacer progressivement les gardiens de voitures non autorisés, tout en mettant en place un accompagnement social pour cette catégorie de travailleurs. Une mesure qui ne devrait pas nuire à ces gardiens, dans la mesure où le nombre total d’emplacements de stationnement dans la ville atteint 800.000 places. Des critères sociaux spécifiques seront définis pour l’attribution des autorisations afin d’éviter le désordre actuel, tout en tenant compte des conditions sociales de cette catégorie de travailleurs.

Cette décision intervient après que le conseil communal de Casablanca a précédemment adopté une mesure visant à geler définitivement l’octroi et le renouvellement des autorisations de gardiennage de voitures.

Cette initiative répond aux plaintes croissantes des citoyens, qui subissent l’occupation anarchique de l’espace public et les pratiques illégales des gardiens. Avant cette mesure, une autre initiative avait été prise, permettant à la présidente du conseil communal de déléguer aux présidents des arrondissements l’octroi des autorisations de stationnement pour les rues d’une largeur inférieure à 20 mètres. Cette initiative n’a pas abouti.

Les gardiens de voitures officiels de Casablanca se sont exprimés suite à l’annonce du gel des autorisations. Ils demandent au conseil communal de revoir sa décision et de mettre en place un système de cahiers des charges engageant les deux parties. Ils souhaitent également une régularisation de leur situation sociale et juridique afin de garantir leur droit à une vie digne.

L’Association nationale Sanad a soumis à la présidente du conseil communal de Casablanca un projet de cahier des charges pour l’exploitation temporaire du domaine public à des fins de stationnement. Ce document propose un ensemble de mesures visant à mieux organiser le secteur et à réduire le nombre de gardiens illégaux, qui causent de nombreuses nuisances aux citoyens.