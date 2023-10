Casablanca: l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa lance une campagne de circoncision au profit de 120 enfants

À l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa à Casablanca, en collaboration avec l’arrondissement de Hay Hassani, organise une campagne de circoncision au profit de 120 enfants, le samedi 7 octobre dans la matinée, au niveau du bloc opératoire et du centre d’endoscopie de l’Hôpital.

Cette action, qui s’inscrit dans la politique sociale de l’établissement, permettra la circoncision de plusieurs petits garçons et renforcera le positionnement de l’hôpital comme structure de soin de proximité pour les habitants de Hay Hassani et des zones avoisinantes, indique un communiqué de l’établissement hospitalier.

Les équipes médicales et paramédicales assureront le déroulement de cette campagne dans le respect des règles d’hygiène et des procédures médicales afin de garantir des conditions optimales pour cet acte (réalisation de consultations préalables, analyses biologiques, bloc opératoire et centre d’endoscopie hautement équipés, conseils et accompagnement des parents), ajoute la même source.

L’Hôpital universitaire international Cheikh dit ainsi poursuivre ses efforts pour nouer des partenariats avec des acteurs associatifs et caritatifs, afin de mener des campagnes à but social et venir en aide aux différentes souches de la population.