Casablanca: les conducteurs de taxi apprennent l’anglais en préparation aux grands évènements à venir

À cet effet, plusieurs professionnels du secteur ont lancé une initiative d’apprentissage de la langue anglaise dans différentes villes marocaines, dans le but d’être prêts à accueillir les amateurs de football qui viendront assister aux matchs.

Laârbi, un chauffeur de taxi professionnel déclare pour Le360, qu’ «un chauffeur de taxi ne représente pas seulement sa personne, mais il est également le reflet de l’image de son pays et de la société à laquelle il appartient». Il ajoute: «Nous sommes très fiers de cette initiative et satisfaits des efforts de tout un chacun pour communiquer couramment, et c’est au professeur Laâbid Youssef que revient le mérite.»

Ce même professeur confirme la motivation et le sérieux des chauffeurs de taxi participant à cette initiative et explique: «Dans ce cours, nous nous concentrons surtout sur les expressions de communication pratiques dont ils auront besoin pour répondre aux visiteurs (...) Connaitre le nom des lieux, les adresses en anglais et pouvoir les faire connaitre est très important», ajoute-t-il.

Mohammed Ayat, coordinateur régional du syndicat national des conducteurs de taxis, annonce qu’il arrive que des chauffeurs de taxi abandonnent parfois des courses juste à cause de cette barrière de langue, d’où l’importance de son apprentissage, surtout que des visiteurs principalement anglophones afflueront dans le pays. Il conclut: «Nous devons être à la hauteur du nouveau modèle de développement du Maroc surtout que le chauffeur de taxi est la première personne qui accueille le visiteur à son arrivée et la dernière personne qui le raccompagne à son retour.»