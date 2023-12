Casablanca: l’enseignement français clôt les célébrations de son centenaire avec la parution du livre «Lycée Lyautey, 100 ans d’histoire»

Il y a près de deux ans, à l’initiative de son proviseur feu Stéphane Sachet, le centenaire du Lycée Lyautey et de l’enseignement français à Casablanca-Mohammédia a été célébré à travers de nombreuses actions. Scellant le cycle des commémorations, une soirée est organisée ce vendredi 1er décembre au sein de l’établissement, en présence de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, et de l’écrivain Fouad Laroui, ancien élève dudit lycée.

Établissements du pôle de l’enseignement français, représentants des personnels, autorités françaises et marocaines, parents d’élèves et anciens élèves: c’est toute la communauté du Lycée Lyautey qui se réunira lors de ce moment convivial, empreint de solidarité et d’amitié franco-marocaine. Avec, au programme, des lectures, des spectacles de musique et de théâtre interprétés par des élèves du lycée, ainsi qu’une exposition de photographies d’archives et une visite guidée de l’établissement.

Lycée en planches, carte postale Flandrin, 1915.

L’événement phare de cette soirée sera toutefois la présentation du livre «Lycée Lyautey, 100 ans d’histoireLycée Lyautey, 100 ans d’histoire». Édité par le Lycée Lyautey, avec le soutien de la Fondation Lycée Lyautey, cet ouvrage de 216 pages offre une immersion dans l’histoire centenaire de l’enseignement français à Casablanca-Mohammédia.

Fruit d’un projet de recherche initié par le professeur honoraire Didier Folléas, le livre comprend des archives inédites, des photographies, en plus de témoignages de personnalités et d’anciens élèves dont le comédien Gad Elmaleh, l’actrice et chanteuse Sofia Alaoui ou encore la réalisatrice Laïla Marrakchi. L’édition collector comprend des images d’archives rares, des témoignages, des points historiques, ainsi que des créations littéraires et visuelles.

Le lycée, érigé en 1921 à Casablanca, est devenu le plus grand établissement d’enseignement français à l’étranger. Sa multiculturalité, son patrimoine historique et son excellence pédagogique en font une institution renommée. Le livre explore son rôle, depuis le Protectorat jusqu’à la coopération culturelle franco-marocaine post-indépendance, offrant une perspective critique et mémorielle.

Le livre «Lycée Lyautey, 100 ans d’histoire» est disponible au prix de 280 dirhams. L’intégralité des recettes de ses ventes seront reversées à des actions caritatives au Maroc, via la Fondation Lycée Lyautey.