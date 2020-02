© Copyright : DR

Kiosque360. Un nouveau scandale immobilier plane à l’horizon après la découverte d’un chantier immobilier bâti sur une carrière de sable de 30 mètres de profondeur, à Bouskoura.

Un nouveau scandale immobilier pointe son nez dans la région de Casablanca, plus précisément à Bouskoura. En cause, un projet immobilier de villas, dont les travaux de construction ont déjà commencé sur une carrière de sable de 30 mètres de profondeur. Si les panneaux publicitaires présentant ce projet sont partout et que la vente a d’ores et déjà été entamée, le programme ne respecte tout simplement pas la loi, affirme Assabah dans son édition du mercredi 26 février.

La législation suppose le respect strict des règles d'un cahier des charges rigoureux, notamment concernant l’utilisation d’une qualité précise de pierre pour la construction et, surtout, le délai de 10 ans d’attente entre la fermeture de la carrière et la possibilité d’y édifier des projets immobiliers. En effet, le sable mouvant peut compromettre tout le projet.

Le chantier est menacé d’arrêt à n’importe quel moment et les constructions vétustes environnantes sont littéralement noyées sous terre. Pourtant, le président de la commune n’en a cure et a validé le projet, indique le quotidien. Le promoteur a même été autorisé à lancer la commercialisation.

Le projet, croit savoir Assabah, est la propriété d’une amicale immobilière «de façade» qui profite largement des avantages accordés par la loi à cette formule. Ladite amicale contrôlerait quelque 120 hectares à Bouskoura.