Société

CAN 2025: le Maroc sacré champion d’Afrique, ses parieurs primés par un bookmaker

Les Lions de l'Atlas.. AFP or licensors

Ce mardi, le Maroc n’est pas le seul gagnant. Le site de paris sportifs Betclic a annoncé avoir primé tous les parieurs ayant misé sur les Lions de l’Atlas, à la suite de la décision de la CAF de leur attribuer le titre de Champion d’Afrique 2025.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/03/2026 à 16h00

Les Lions de l’Atlas ne sont pas les seuls à tirer profit de la décision historique rendue ce mardi soir. Deux mois après une finale électrique, la Confédération africaine de football a officiellement déclaré le Sénégal forfait et attribué le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, un épilogue que Betclic qualifie lui-même de «scénario totalement inédit», dans un communiqué publié dans la foulée de l’annonce.

«Face à cette décision exceptionnelle, Betclic a fait le choix de l’être aussi», souligne le site de paris sportifs Betclic, qui annonce le paiement rétroactif de l’ensemble des paris liés à la victoire du Maroc.

Qu’il s’agisse des mises sur les Lions de l’Atlas vainqueurs de la compétition ou sur leur victoire lors de la finale elle-même, tous les parieurs ayant misé sur la sélection nationale seront primés. Ceux ayant misé sur le Sénégal conservent par ailleurs l’intégralité de leurs gains, déjà versés au soir de la rencontre. L’opérateur assume seul le coût de cette double prise en charge, «alors que la réglementation permet que les paris soient payés conformément aux premiers résultats fournis par l’organisateur».

Lire aussi : Urgent. CAN 2025: Le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique

«Chez Betclic, tout part de la passion du sport et de ces moments qui font vibrer. Deux mois après une finale, voir son résultat totalement renversé est une situation inédite. Dans ce contexte exceptionnel nous avons décidé de tenir compte de cette nouvelle réalité sportive en validant les mises qui donnaient le Maroc vainqueur», commente un porte-parole de Betclic Group.

La réaction des parieurs n’a pas tardé. Sur les réseaux sociaux, les messages de satisfaction ont afflué, nombreux à saluer une décision perçue comme juste, à l’image du titre décroché par les Lions de l’Atlas. Une aubaine pour les plus prévoyants d’entre eux: les mises sur le Maroc vainqueur de la compétition étaient cotées à 5,00, celles sur leur victoire en finale à 1,60.

Par Hajar Kharroubi
Le 18/03/2026 à 16h00
#CAN 2025#CAF#Paris sportifs

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