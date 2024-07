Berrechid: à la découverte de la Pharmacie centrale du Maroc, d’une capacité de stockage de 100 tonnes de médicaments

Considérée comme l’une des plus grandes d’Afrique, avec une superficie de 4.000 m2 et une capacité de stockage quotidienne de 100 tonnes de médicaments, la Pharmacie centrale relève du ministère de la Santé et de la Protection sociale et se situe à Berrechid, à 30 kilomètres au sud de Casablanca. Elle stocke ainsi, en très grandes quantités, plus de «1.000 types de médicaments, dont 40% liés au traitement de maladies chroniques, ainsi que 400 autres produits de santé», nous détaille Mohamed Zouhair, directeur de l’approvisionnement en médicaments et en produits de santé.

La structure est composée de deux pavillons, le premier est réservé au stockage des médicaments et des produits de santé, alors que le second est dédié à l’entreposage de vaccins et d’autres matières périssables, dans des salles équipées d’un puissant système de réfrigération. Et pour cause, certains vaccins doivent être conservés à des températures sous les -80° Celsius.

«La gestion et le contrôle de tous les produits emmagasinés dans cette grande pharmacie s’effectuent à travers un système informatique sophistiqué reliant le dépôt central et les divers points de chute des médicaments à travers le Royaume», explique Mohamed Zouhair, indiquant que son alimentation en électricité et sa connexion à Internet doivent être impérativement maintenues à des niveaux «constants et réguliers».

Lire aussi : Santé: une baisse de prix pour 29 médicaments

Ces installations vont de pair avec un système de sécurité particulièrement rigoureux, combinant gardiens, alarmes et caméras de surveillance. Une extrême vigilance est de mise, car ce grand dépôt abrite un stock de médicaments dits stratégiques, auquel le pays doit recourir en cas de besoin pressant, précise notre interlocuteur. Suivant les orientations du roi Mohammed VI, données à la suite de la pandémie du Covid-19, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a supervisé en personne la mise en place de ce «stock stratégique», a rappelé Mohamed Zouhair.

L’État consacre un budget total de deux milliards de dirhams par an pour l’achat de médicaments qui sont ensuite distribués vers les centres hospitaliers du pays. Une part de 70% de ces produits est fabriquée localement, alors que les 30% restants sont importés. Leur expédition est assurée par la Pharmacie centrale elle-même, via sa propre flotte de véhicules, par le biais d’un système logistique permettant un acheminement rapide et durable, assure Mohamed Zouhair.